Vapotage : voici la stratégie la plus efficace pour arrêter

L'ESSENTIEL Une étude a examiné les stratégies efficaces pour renoncer aux cigarettes électroniques en épluchant les données de 9 recherches sur le sujet.

La varénicline et les interventions basées sur les messages texte peuvent aider les gens à arrêter le vapotage, selon l'étude.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats.

Si votre bonne résolution 2025 est d’arrêter de vapoter, bonne nouvelle ! L’université du Massachusetts Amherst et l'université d'Oxford ont identifié la stratégie la plus efficace pour atteindre cet objectif. Elles l'ont détaillée dans la revue Cochrane Database of Systematic Reviews, le 8 janvier 2025.

E-Cigarette : des études passées au crible pour trouver la meilleure façon d’arrêter

Pour mettre un terme plus facilement au vapotage, il faut prendre de la varenicline - médicament sur prescription déjà utilisé pour l'arrêt du tabac - et/ou participer à un programme de coaching par texto. L’équipe est parvenue à cette conclusion après avoir compilé les données de neuf études sur l’arrêt des cigarettes électroniques, publiées entre janvier 2004 et avril 2024. Cela représentait plus de 5.000 participants.

Les analyses montrent que les programmes conçus pour fournir un soutien par SMS semblent être efficaces pour les jeunes âgés de 13 à 24 ans. La varénicline était de son côté potentiellement efficace chez les adultes. "Cependant, en raison du nombre limité d'études, cette preuve pour les deux approches était peu certaine et doit être étudiée plus avant", reconnaissent les auteurs dans leur communiqué.

Arrêt du vapotage : des recherches supplémentaires nécessaires

Si des travaux supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les conclusions publiées, cette étude présente tout de même une avancée sur un sujet de recherche encore peu étendu. "Nous savons que les personnes qui utilisent le vapotage comme moyen de s’éloigner du tabagisme sont souvent désireuses de savoir comment elles peuvent arrêter le vapotage en toute sécurité sans rechuter dans le tabagisme, ce qui est vraiment important", note la scientifique Jamie Hartmann-Boyce.

"Avec les résultats de notre étude, les professionnels de la santé ont maintenant des preuves initiales d'approches spécifiques qu'ils peuvent recommander, en particulier pour les jeunes qui veulent arrêter de vapoter", explique Ailsa Butler qui a codirigé la recherche. "Cependant, nous avons un besoin urgent de plus de recherches pour explorer ces approches et d'autres."

Sa collègue ajoute qu’il faudrait, entre autres, étudier de plus près les programmes d’envoi de SMS. "Je pense qu'il est clair que cette approche aide les jeunes. La question est la suivante : cela va-t-il aider d'autres populations ?"