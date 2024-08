Vapotage : les SMS peuvent aider les adolescents à arrêter

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude montre l’efficacité d’un programme de messagerie texte interactif et personnalisé pour aider les adolescents à arrêter de vapoter de la nicotine.

Les participants ayant reçu le programme de messages texte interactifs étaient 35 % plus susceptibles de déclarer ne pas avoir consommé de nicotine au terme de l'étude.

De plus, leur taux d'abandon était de 37,8 % contre 28 % dans le groupe témoin.

La cigarette électronique est devenue la compagne de nombreux adolescents. Or, ce produit expose à plusieurs substances chimiques. Des professionnels de santé ont tenté d’aider les jeunes à stopper le vapotage de nicotine grâce à un programme d’envoi de SMS interactifs et personnalisés.

Les résultats sont prometteurs, selon leur article paru dans la revue Journal of the American Medical Association (JAMA), le 7 août 2024.

Texto interactif contre le vapotage : un taux d’abandon plus élevé

Pour cette étude menée entre 2021 et 2023, les chercheurs ont réuni 1.503 adolescents âgés de 13 à 17 ans à travers les États-Unis qui avaient déclaré avoir utilisé une e-cigarette au cours des 30 derniers jours et souhaitaient arrêter de fumer. La moitié d’entre eux ont reçu des textos interactifs dans le cadre d’un programme d’aide à l'arrêt du vapotage. Résultats : ces derniers étaient 35 % plus susceptibles de déclarer ne pas avoir consommé de nicotine au terme de sept mois de suivi. Par ailleurs, les taux d'abandon étaient de 37,8 % chez ces volontaires, contre 28 % dans le groupe témoin.

"Depuis de nombreuses années, les professionnels de santé, les enseignants et les parents se demandent comment aider les adolescents à arrêter de vapoter, explique la Dr Amanda Graham, directrice de la santé à Truth Initiative et chercheuse principale de l'étude dans un communiqué. Nous disposions de données pour nous dire ce qui fonctionne."

Autre bonne nouvelle de la recherche : les jeunes qui ont arrêté de vapoter grâce aux SMS interactifs, ne semblent pas s’être tournés vers le tabac après avoir mis leur cigarette électronique au placard.

Un outil pour aider à lutter contre la dépendance

"Cette étude constitue une avancée majeure qui démontre le pouvoir d’une technologie relativement simple pour changer les comportements. Les messages texte servent de rappels puissants d’un engagement initial à arrêter de fumer et peuvent fournir un soutien éprouvé au changement de comportement directement sur le téléphone d’un jeune", se félicite le Dr Amanda Graham.

Les chercheurs ont remarqué par ailleurs que le programme d’aide à l’arrêt du vapotage par message était particulièrement efficace chez des sous-groupes définis par l'origine ethnique, le sexe ou encore présentant des niveaux plus élevés de dépendance à la nicotine, un tabagisme, des problèmes de santé mentale, des dysfonctionnements familiaux.

"Des analyses supplémentaires demandées par l'équipe éditoriale du JAMA se sont concentrées sur l'utilisation de produits du tabac combustibles, car la transition entre le vapotage et le tabagisme suscite souvent des inquiétudes. Même si ce programme ne traite pas explicitement du tabagisme, il s'est avéré efficace pour réduire le double usage (tabagisme et vapotage) et empêcher les adolescents de cette étude de commencer à fumer", précise l’auteure.