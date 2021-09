Cigarette électronique : la nicotine favorise la formation des caillots sanguins

L'ESSENTIEL En 2019, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la cigarette électronique "incontestablement nocive".

Pour les auteurs de cette étude, mieux vaut utiliser d'autres méthodes pour arrêter de fumer comme les patchs ou les gommes.

La cigarette électronique a été inventée au début des années 2000, depuis, son succès est croissant. De nombreux fumeurs l’utilisent pour réduire leur consommation de cigarettes "classiques" voire pour arrêter totalement de fumer. Du côté des scientifiques, le sujet divise : si elle semble moins nocive que le tabac, la cigarette électronique présente des risques. Lors du Congrès international de la Société Européenne de Pneumologie, des chercheurs ont présenté une nouvelle étude sur le sujet : d'après leurs résultats, la cigarette électronique contenant de la nicotine augmente le risque de formation de caillots sanguins.

Une série de tests pour observer les effets de la cigarette électronique

Des essais ont été menés avec 22 participants, âgés de 18 à 45 ans, en bonne santé. Chaque volontaire a été testé avant et après avoir pris 30 bouffées d'une e-cigarette contenant de la nicotine, et avant et après 30 bouffées d'une e-cigarette ne contenant pas de nicotine. Ces deux séries de tests ont été réalisées à des occasions distinctes, à au moins une semaine d’intervalle. Avant le début de chacun des tests, les chercheurs ont mesuré la fréquence cardiaque et la tension artérielle des participants et prélevé un échantillon de sang. Les mêmes examens ont été réalisés après 15 minutes d’utilisation, puis 60 minutes après. Les scientifiques ont également utilisé un laser pour observer les vaisseaux sanguins avant et après l’utilisation des cigarettes électroniques.

Un effet de la nicotine sur les hormones ?

Dans le groupe ayant vapoté de la nicotine, l’équipe de recherche a constaté une augmentation moyenne de la formation de caillots sanguins : ils étaient 23% plus nombreux après 15 minutes, puis sont revenus à des niveaux normaux après 60 minutes. En parallèle, la fréquence cardiaque des participants était plus élevée : elle est passée de 66 battements par minute à une moyenne de 73 bpm. La pression artérielle est passée d’une moyenne de 108 millimètres de mercure/mmHg à 117 mmHg. Juste après l’utilisation de la cigarette électronique contenant de la nicotine, les vaisseaux sanguins des participants sont devenus plus étroits. "Ces effets n'ont pas été observés après que des volontaires aient utilisé des cigarettes électroniques ne contenant pas de nicotine, précisent les auteurs de l’étude. La nicotine est connue pour augmenter les niveaux d'hormones telles que l'adrénaline, dans le corps, ce qui à son tour peut augmenter la formation de caillots sanguins."

Un impact similaire à celui de la cigarette conventionnelle

"Nos résultats suggèrent que l'utilisation de cigarettes électroniques contenant de la nicotine a des impacts similaires sur le corps à ceux de la consommation de cigarettes traditionnelles", ajoute Gustaf Lyytinen, chercheur à l’Institut Karolina de Stockholm et auteur principal de cette recherche. Selon lui, avec de tels effets, les cigarettes électroniques contenant de la nicotine pourraient augmenter le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral à long terme.