Sexe : en cas de problèmes, les femmes sont plus promptes à rompre

L'ESSENTIEL Une vie sexuelle peu épanouie peut conduire à la rupture.

Ce phénomène est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, selon une nouvelle étude.

L'étude comprenait 19.446 participants âgés de 18 à 79 ans, originaires d'Autriche, de Bulgarie, de Géorgie, d'Allemagne, de France, de Lituanie et de Russie.

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'envisager de mettre fin à une relation en raison de "désaccords sexuels", selon une nouvelle étude mêlant sexologie et psychologie.

Les recherches antérieures se sont principalement concentrées sur le lien entre la satisfaction sexuelle et la stabilité des relations, mais elles ont rarement exploré la manière dont les désaccords sexuels pouvaient conduire à la rupture. Les chercheurs ont donc décidé de réaliser cette étude pour combler cette lacune et mieux comprendre l'impact des désaccords sexuels sur la propension à la séparation.

Sexe et séparation : 19.446 personnes sondées

L'étude comprenait 19.446 participants âgés de 18 à 79 ans, originaires d'Autriche, de Bulgarie, de Géorgie, d'Allemagne, de France, de Lituanie et de Russie. La propension à la séparation a été évaluée en demandant aux participants s'ils avaient envisagé de rompre avec leur partenaire au cours de l'année écoulée. La fréquence des "désaccords sexuels" a été mesurée à l'aide d'une question portant sur la fréquence des disputes liées au sexe au cours des douze derniers mois.

Les chercheurs ont constaté que par rapport à celles qui n'ont jamais de tels désaccords, les femmes qui ont fréquemment des problèmes sexuels avec leur conjoint sont 13,1 % plus susceptibles d'envisager une séparation. En revanche, les hommes ayant des désaccords sexuels fréquents ne présentaient qu'une augmentation de 5 % de la probabilité de séparation par rapport à ceux qui n'avaient pas de désaccords.

Sexe et séparation : les femmes plus impactées que les hommes

"Cette relation entre les désaccords et la tendance à la séparation est, de manière surprenante, plus forte chez les femmes que chez les hommes. Même si le couple n'a pas de désaccords dans d'autres domaines, tels que l'argent, les relations familiales ou l'éducation des enfants, les divergences dans le domaine sexuel peuvent contribuer à la propension à la séparation", concluent les auteurs de l'enquête.

Ces résultats suggèrent que les désaccords sexuels ont un impact plus important sur les femmes que sur les hommes et devraient être pris en compte par les thérapeutes de couple.

Cette étude indique aussi que le maintien d'une bonne communication et d'une compréhension mutuelle des besoins sexuels peut être crucial pour la longévité d'un couple. Les futurs travaux de recherche pourraient se concentrer sur les moyens d'améliorer la satisfaction sexuelle et de réduire les désaccords dans les relations, afin de favoriser une relation plus harmonieuse et durable.