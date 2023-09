Sexe : l'excitation ne suffit pas toujours à faire taire les douleurs chez les femmes

L'ESSENTIEL 73% des femmes ont déjà eu mal pendant leurs rapports sexuels.

Face à l’ampleur du phénomène, des chercheurs ont étudié le lien entre l’excitation féminine et les douleurs sexuelles.

Aucune association significative n’a été trouvée entre ces deux variables.

Alors que 73% des femmes ont déjà eu mal pendant leurs rapports sexuels, une nouvelle étude publiée dans le journal scientifique Psychological Science révèle qu’une bonne excitation ne suffit pas toujours à calmer ces douleurs. Dans ces cas-là, d’autres options doivent donc être proposées pour soulager les patientes.

Pas de lien significatif entre l'excitation sexuelle et la douleur chez les femmes

Les chercheurs ont mené cet essai auprès de 163 participantes qui ont été exposées à différents stimuli émotionnels tout en effectuant un test de pression à froid (CPT), une méthode courante pour mesurer la perception de la douleur. Trois films ont été utilisés pour induire une excitation sexuelle, un état neutre ou du dégoût.

Contrairement à leurs attentes, les chercheurs n'ont pas trouvé de lien significatif entre l'excitation sexuelle et la douleur chez les femmes. Leurs résultats ont en effet montré que, quelle que soit l'émotion induite par le film, cela n'a pas affecté de manière significative la perception de la douleur chez les patientes incluses dans l’étude.

Douleurs et sexualité : des recherches supplémentaires sont nécessaires

Cette découverte remet en question les études précédentes principalement menées sur des hommes, qui penchaient plutôt en faveur d’un lien entre l'excitation sexuelle et le soulagement de la douleur.

Les scientifiques affirment que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre leurs résultats et leurs implications pour le traitement de la douleur sexuelle chez les femmes.

Douleurs pendant les rapports sexuels : qui les femmes doivent-elles consulter ?

En attendant, si les douleurs persistent pendant vos rapports sexuels, n’hésitez pas à consulter un médecin. "Je pense que c’est le rôle du gynécologue, mais face au manque de professionnels de santé dans ce secteur, beaucoup n’ont malheureusement pas le temps et l’énergie de s’occuper de la sexualité de leurs très nombreuses patientes.

Dans ce cas-là, les sexologues, les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les ostéopathes et les médecins généralistes peuvent aussi être de bons recours s’ils sont suffisamment formés (ce qui est loin d’être toujours le cas).

Et si jamais on sent que le retour du soignant n’est pas positif sur le sujet, je conseille de consulter quelqu’un d’autre, car il ne faut pas rester seule avec ses douleurs", expliquait il y a peu à Pourquoi docteur la gynécologue Alix Sesques.