Cœur : les selles donnent des indices sur les risques cardiaques

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert un lien entre la présence de certaines protéines fécales et des maladies cardiaques.

Ces protéines pourraient être utilisées comme un indicateur précoce du risque lors d'analyses.

Ce qui faciliterait et accélérait l'identification des personnes ayant des risques cardiaques, selon l'étude.

Vos selles en disent beaucoup sur votre santé, et pas seulement celle du système digestif. Des chercheurs Monash University ont repéré un lien entre la présence de certaines protéines fécales et des maladies cardiovasculaires comme l’insuffisance cardiaque.

Selon leur article publié dans la revue Gut Microbes le 22 décembre 2024, cette découverte pourrait faciliter le diagnostic précoce des risques cardiaques.

Insuffisance cardiaque : des protéines dans les selles révèlent des risques

Afin de savoir s’il y avait des indicateurs de la santé cardiaque dans les excréments, les chercheurs ont fait appel à une nouvelle méthode d'analyse, baptisée métaprotéomique. Elle consiste à examiner l'ensemble des protéines des micro-organismes contenues dans un échantillon.

Lors des tests, l’équipe a analysé les prélèvements de selles de 63 personnes souffrant de maladies gastro-intestinales ou cardiovasculaires et de 27 patients souffrant d'insuffisance cardiaque.

"Nous séquençons souvent l'ADN pour identifier la composition génétique microbienne, mais c'est la première fois que nous étudions les protéines dans les échantillons fécaux", explique la Dr Francine Marques, responsable de l’étude, dans un communiqué.

Les protéines ainsi identifiées ont été comparées à plus de 34.000 échantillons de volontaires en bonne santé ayant été suivis pendant une période de 15 à 20 ans. Les scientifiques ont alors mis en évidence que certaines protéines intestinales présentes dans les selles pouvaient prédire le risque à long terme d’insuffisance cardiaque, de crise cardiaque ou encore d’accident vasculaire cérébral.

Protéines fécales : vers un diagnostic précoce des risques cardiaques

Pour les chercheurs, les protéines fécales identifiées peuvent ainsi être utilisées comme un indicateur précoce de la santé cardiovasculaire et permettre la détection précoce des risques. La chercheuse Dr Francine Marques met en avant la facilité d’accès de l’analyse des protéines fécales qui fonctionne "comme une biopsie non-invasive".

"Si (le test) est aussi simple que de prélever un échantillon lorsque vous allez aux toilettes, plus de gens seront en mesure de découvrir leurs facteurs de risque plus tôt et de prendre des mesures préventives", explique-t-elle.

Et comme elle le rappelle : découvrir ses risques cardiovasculaires tôt permet de s’attaquer aux causes comme l'alimentation ou le mode de vie, "et nous donne de meilleures chances de vieillir en bonne santé".