Maladies cardiovasculaires : marcher 10.000 pas par jour est vraiment bénéfique

L'ESSENTIEL Marcher entre 9.000 et 10.000 est associé à une réduction de 39 % du risque de décès et de 21 % de maladies cardiovasculaires.

À partir de 4.000 à 4.500 pas par jour, le bénéfice obtenu est de 50 %.

L’OMS estime que la sédentarité est à l’origine de 3,2 à 5 millions de décès par an dans le monde.

On dit souvent que marcher 10.000 pas par jour est bon pour la santé. C’est encore prouvé scientifiquement, grâce à une nouvelle étude publiée dans la revue British Journal of Sports Medicine.

21 % de risques en moins de maladies cardiovasculaires

Les chercheurs de l’Université de Sydney, en Australie, ont mené une étude sur plus de 72.000 personnes qui ont porté des appareils de mesure au poignet pendant sept jours. Ceux-ci mesuraient leur activité physique, leur nombre de pas quotidiens et le temps qu’ils passaient en position sédentaire pendant l’éveil. L’âge moyen des participants était de 61 ans et la majorité (58 %) était des femmes.

Le nombre médian de pas par jour était de 6.222. Les 5 % des participants marchant le moins n’en faisaient que 2.200 quotidiennement. Le temps de sédentarité était considéré comme élevé à partir de 10,6 heures par jour et faible avant cette durée. Les facteurs de risques - comme l’âge, la consommation d’alcool, de tabac, l’éducation, l’alimentation, les antécédents familiaux, etc - ont été pris en compte.

Pendant 6,9 ans, les chercheurs ont suivi la santé des participants en moyenne, via leurs données d’hospitalisation et les dossiers de décès. Sur cette période, 1.633 participants sont morts et il y a eu 6.190 problèmes de santé cardiovasculaire.

Forts de ces données, les chercheurs ont donc calculé que le nombre idéal de pas par jour pour contrecarrer un temps de sédentarité élevé se situait entre 9.000 et 10.000. Ce chiffre était associé à une réduction de 39 % du risque de décès et de 21 % de maladie cardiovasculaire, même chez les personnes très sédentaires. Les scientifiques notent qu'à partir de 4.000 à 4.500 pas par jour, le bénéfice obtenu est de 50 %.

Marcher tous les jours, 10.000 pas ou moins

“Cela contient un message de santé publique important selon lequel tout mouvement compte et que les gens peuvent et doivent essayer de compenser les conséquences sur la santé d’un temps de sédentarité inévitable en augmentant leur nombre de pas quotidiens”, indique le Dr Matthew Ahmadi, principal auteur de cette étude, dans un communiqué.

Néanmoins, les chercheurs soulignent que ce lien entre le nombre de pas et la réduction des risques ne signifie pas qu’il y a un effet direct et systématique de l’un sur l’autre, car il s’agit d’une étude seulement observationnelle. De plus, d’autres facteurs peuvent ne pas avoir été pris en compte par les chercheurs, ce qui pourrait amener d'autres résultats.

Mais ces limites de l’étude ne doivent pas vous décourager de la marche ! Celle-ci reste un moyen efficace et accessible de lutter contre la sédentarité qui a de graves conséquences sur la santé. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), elle constitue le quatrième facteur de risque de maladies non transmissibles et elle est à l’origine de 3,2 à 5 millions de décès par an dans le monde.