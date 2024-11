Insuffisance cardiaque : le Mounjaro peut réduire le nombre de décès

L'ESSENTIEL Le traitement par tirzepatide entraîne un risque plus faible que le placebo de décès de cause cardiovasculaire ou d'aggravation de l'insuffisance cardiaque diastolique causée par l’obésité.

Le Mounjaro améliore la capacité des patients à marcher en six minutes, réduit un marqueur biologique utilisé pour mesurer l'inflammation, le poids corporel et celui du cœur et de la graisse qui l'entoure.

Les effets secondaires, à savoir des nausées et des diarrhées, ont été pour la plupart bénins.

Initialement développé contre le diabète de type 2, le traitement Mounjaro (tirzépatide), est dorénavant pris par les personnes souffrant d’obésité pour perdre des kilos. Cet agoniste du GLP-1 (glucagon-like peptide 1) et du GIP (polypeptide insulinotrope dépendant du glucose) "continue de présenter des avantages qui vont bien au-delà de la perte de poids", a déclaré Christopher Kramer, chercheur et chef du service de médecine cardiovasculaire à l'école de médecine de l’université de Virginie (UVA Health) aux États-Unis. En effet, il a découvert, avec son équipe, que ce médicament réduisait les risques de décès dus à une insuffisance cardiaque.

731 patients présentant une insuffisance ont reçu du tirzepatide ou un placebo

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont mené une étude au cours de laquelle 731 adultes atteints d'insuffisance cardiaque diastolique causée par l’obésité. Pour rappel, chez ces patients, le ventricule gauche du cœur devient rigide et ne peut plus pomper le sang correctement. Au cours d’un suivi de deux ans, 364 volontaires ont reçu jusqu'à 15 mg de tirzepatide par voie sous-cutanée une fois par semaine et 367 participants ont bénéficié d’un placebo. "Les deux principaux critères d'évaluation étaient un composite de décès de cause cardiovasculaire ou d'aggravation d'une défaillance cardiaque (évalué dans une analyse du temps écoulé jusqu'au premier événement) et l'évolution, entre le début de l'étude et la 52ème semaine", ont précisé les auteurs.

Décès, poids, inflammation : les avantages du Mounjaro pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque

Les résultats, publiés dans la revue New England Journal of Medicine, ont montré que 56 personnes ayant reçu un placebo étaient décédées d’une cause cardiovasculaire ou ont vu leur insuffisance cardiaque s'aggraver, contre 36 qui ont pris du tirzepatide. Selon l’équipe, les membres du groupe Mounjaro ont constaté une amélioration de leur capacité à marcher en six minutes et une forte diminution d'un marqueur biologique utilisé pour mesurer l'inflammation et prédire le risque d'événements cardiaques graves. Ces patients ont aussi maigri, perdant en moyenne 11,6 % de leur poids corporel après avoir reçu le traitement. "Des événements indésirables (principalement gastro-intestinaux) ayant entraîné l'arrêt du traitement ont été observés chez 23 patients (6,3 %) dans le groupe tirzépatide et chez 5 patients (1,4 %) dans le groupe placebo", peut-on lire dans les travaux.

Christopher Krame a également dirigé une recherche complémentaire qui a examiné comment le Mounjaro affectait la structure et la fonction du cœur des participants. Les IRM ont révélé des réductions bénéfiques du poids du cœur et de la graisse qui l'entoure. "Ce médicament inverse les propriétés anormales du cœur causées par l'obésité", a-t-il ajouté.