Insuffisance cardiaque : une protéine de soja peut réduire le risque grâce aux bactéries intestinales

L'ESSENTIEL Le soja contient une protéine appelée β-CG.

Elle augmente la production de bactéries, bénéfiques pour la santé cardiaque, dans l'intestin.

Ces bactéries fabriquent des acides gras à chaîne courte, associés à une réduction des risques cardiovasculaires, dont l'insuffisance cardiaque.

Le soja est bon pour la santé cardiaque. De nombreuses études ont montré une association entre le faible risque de troubles cardiovasculaires et la consommation de soja. Au Japon, des chercheurs ont voulu mieux comprendre les liens entre la plante et la santé du cœur. Ils ont découvert qu’une protéine de soja permet de réduire le risque d’insuffisance cardiaque. Cette équipe de la Nagoya University présente ses résultats dans Clinical Nutrition.

Le soja est lié à une meilleure santé cardiovasculaire

"Dans le cadre d'une alimentation saine, le soja est connu depuis longtemps pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, rappellent les auteurs dans un communiqué. Ainsi, les chercheurs ont supposé que les protéines du soja peuvent aider à prévenir les dommages cardiaques." Pour tester leur hypothèse, ils ont mené des essais sur des souris de laboratoire. Les scientifiques ont nourri des rongeurs, sujets à l’insuffisance cardiaque, avec la protéine β-CG dérivée du soja. Ensuite, ils ont observé les évolutions de leur santé cardiaque. "Les souris ont montré une fonction cardiaque améliorée, moins d'épaississement musculaire et des cicatrices réduites du tissu cardiaque, des troubles généralement associés à la progression des maladies cardiaques", concluent-ils.

Dans un second temps, les scientifiques japonais ont analysé les bactéries présentes dans les intestins des rongeurs. L’équipe a identifié une augmentation de trois types de bactéries productrices d’acides gras à chaîne courte (butyrimonas, marvinbryantia et anaerotruncus). Cette famille d’acide gras a un rôle dans la protection du cœur. Les chercheurs ont aussi remarqué des concentrations importantes de certains acides gras à chaîne courte associés à une meilleure santé intestinale : acide acétique, acide butyrique et acide propionique. Ils ont ensuite administré des antibiotiques aux souris pour réduire la production de ces bactéries. "Les effets protecteurs de la protéine β-CG ont disparu, observent-ils. Cela suggère que le microbiote intestinal est crucial pour l'action de protection cardiaque de β-CG." L’administration d’un propionate de sodium, qui appartient à la famille des acides gras à chaîne courte, aux souris a eu des effets similaires à l'alimentation riche en protéine de soja β-CG. Pour les scientifiques, cela renforce l’idée que les acides gras à chaîne courte sont un élément clé pour réduire les lésions cardiaques.

Vers un traitement de l’insuffisance cardiaque grâce aux protéines de soja ?

"Ces résultats suggèrent que la protéine de soja β-CG aide à prévenir les dommages cardiaques, au moins en partie, en favorisant la croissance des bactéries productrices d’acides gras à chaîne courte dans l’intestin", concluent les auteurs. Selon eux, des mécanismes similaires pourraient être présents chez l’être humain.

"Le β-CG ou ses dérivés pourraient potentiellement être développés en agents thérapeutiques qui aident à prévenir ou à ralentir la progression de l'insuffisance cardiaque, offrant une solution plus naturelle à un problème de santé majeur", considèrent-ils.