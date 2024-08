Cancer colorectal : attention aux selles fines, un signe avant-coureur inattendu !

L'ESSENTIEL Cancer colorectal : attention aux selles fines ! Des selles plus fines que d'habitude, voire de la taille et de la consistance d'un crayon, peuvent être un signe d'alerte.

D'autres symptômes à surveiller : sang dans les selles, douleurs abdominales, changements du transit intestinal (constipation, diarrhée, alternance des deux), perte de poids inexpliquée.

Un dépistage précoce : la clé pour une meilleure guérison.

Le cancer colorectal, qui touche chaque année environ 43.000 personnes en France, est l'un des cancers les plus fréquents et les plus mortels. Il se développe à partir de cellules anormales dans le côlon ou le rectum. Ces cellules peuvent proliférer et se transformer en tumeurs, qui peuvent s'infiltrer dans les tissus sains et se propager à d'autres parties du corps (métastases).

Des selles fines, un indicateur potentiel de tumeur

Le Dr Michael Cecchini, oncologue médical au Yale Cancer Center, souligne que les patients atteints de cancer colorectal peuvent présenter "des selles beaucoup plus fines, ou de la taille et de la consistance d'un crayon". Ce phénomène survient généralement lorsque les tumeurs se situent à l'extrémité du côlon ou sont en grand nombre sur ses parois, rétrécissant le passage des selles. Pour le Dr Jeffrey Dueker, gastro-entérologue à l'université de Pittsburgh, la persistance de ce symptôme doit alerter : "Lorsque cela devient persistant, c'est très préoccupant. Ce n'est tout simplement pas l'un des symptômes les plus courants de la maladie."

D'autres symptômes à surveiller du cancer colorectal

Si les selles fines constituent un signal d'alerte important, il ne faut pas négliger les autres symptômes plus classiques du cancer colorectal :

Sang dans les selles : qu'il soit rouge vif, marron foncé ou noir, la présence de sang dans les selles est un signe à ne pas ignorer.

qu'il soit rouge vif, marron foncé ou noir, la présence de sang dans les selles est un signe à ne pas ignorer. Douleurs abdominales : des douleurs persistantes ou des crampes à l'abdomen peuvent également être un indicateur de la maladie.

des douleurs persistantes ou des crampes à l'abdomen peuvent également être un indicateur de la maladie. Changements du transit intestinal : constipation, diarrhée, alternance des deux, ces modifications peuvent également être un signe d'alerte.

constipation, diarrhée, alternance des deux, ces modifications peuvent également être un signe d'alerte. Perte de poids inexpliquée : une perte de poids non liée à un changement de régime alimentaire ou à une activité physique accrue peut être un symptôme du cancer colorectal.

Dépistage précoce de la tumeur : un enjeu crucial

Devant l'apparition de l'un de ces symptômes, il est essentiel de consulter un médecin sans tarder. Un diagnostic précoce est crucial pour améliorer les chances de guérison du cancer colorectal. En effet, plus la maladie est détectée tôt, plus les traitements sont efficaces et moins les interventions sont lourdes.

Les facteurs de risque du cancer colorectal