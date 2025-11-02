Dépistage du cancer du sein : l'IA pourrait changer les règles

L'ESSENTIEL Une IA peut identifier jusqu'à 42 % des cancers survenant entre deux dépistages.

Elle améliore la personnalisation du suivi selon le risque individuel.

Environ 2,6 millions de femmes sont dépistées chaque année en France.

Un dépistage plus personnalisé. Une étude britannique, publiée dans la revue Radiology, le journal de la Radiological Society of North America (RSNA), montre qu'un outil d'intelligence artificielle (IA) pourrait aider à identifier les femmes les plus à risque de développer un cancer du sein de l’intervalle, diagnostiqué entre deux mammographies.

Une IA pour prévoir les risques cachés

Le cancer du sein de l'intervalle pose un défi de santé publique car il est généralement plus grave. Selon la professeure Fiona J. Gilbert, radiologue à l'Université de Cambridge, "les cancers de l’intervalle ont généralement un moins bon pronostic que les cancers détectés lors des examens de dépistage, car ils ont tendance à être soit plus gros, soit plus agressifs".

Dans le cadre de leurs travaux, son équipe de chercheurs a analysé 134.217 mammographies numériques négatives de femmes âgées de 50 à 70 ans, réalisées entre 2014 et 2016 dans deux centres britanniques. Ils ont utilisé l'algorithme d'apprentissage profond Mirai, capable de produire un score de risque de développement d'un cancer d'intervalle dans les trois ans suivant la mammographie.

Les résultats sont prometteurs : l'outil IA a prédit 42,4 % des 524 cancers d'intervalle chez les femmes ayant les 20 % de scores les plus élevés. Comme le souligne dans un communiqué Joshua Rothwell, principal auteur de l'étude, "nos résultats suggèrent qu’un examen complémentaire chez les femmes ayant les scores les plus élevés pourrait permettre d’identifier près de la moitié des cancers d’intervalle".

Vers un dépistage plus personnalisé

L'outil IA se base principalement sur la mammographie (caractéristiques tumorales, densité mammaire) pour ajuster la fréquence du dépistage. Il s'avère plus performant que les outils classiques de prédiction, notamment pour les cancers survenant dans l'année suivant l'examen. Cependant, son efficacité diminue chez les femmes ayant des tissus mammaires très denses.

Cette étude ouvre la voie à un dépistage plus personnalisé du cancer du sein, en ciblant les femmes à risque grâce à l’IA. Environ 2,2 millions de femmes sont dépistées chaque année au Royaume-Uni, et environ 2,6 millions en France. "Si nous rappelons ne serait-ce 20 % des femmes [britanniques] pour une imagerie complémentaire, il faudra être en mesure de proposer une IRM ou une mammographie avec contraste à 440.000 femmes", prévient la professeure Gilbert.