Hausse du cancer du sein chez les jeunes : faudrait-il revoir l'âge du dépistage ?

L'ESSENTIEL En France, l’incidence de ces cancers précoces a augmenté de façon continue entre 1990 et 2023 augmentant de 63% chez les femmes âgées de 30 ans.

La hausse est de 33 % chez les femmes de 40 ans.

L’abaissement de l’âge du dépistage du cancer du sein pourrait aider à prévenir la maladie, selon les chercheurs.

Pour lutter contre le cancer du sein, toutes les femmes de 50 à 74 ans sont invitées à réaliser une mammographie de dépistage tous les deux ans, prise en charge à 100 % sans avance de frais.

Cette limite d’âge n’avait pas été choisie par hasard. 80 % des tumeurs mammaires malignes se développent après 50 ans. Toutefois, une nouvelle étude française menée par le Pr Pascal Pujol et parue dans la revue The Breast rappelle que la maladie n’épargne pas les jeunes femmes. Les cas chez les moins de 40 ans ont même fortement augmenté au cours des trois dernières décennies.

Incidence du cancer du sein : +63 % chez les trentenaires et 33 % chez les quadragénaires

Les incidences des cancers du sein précoces ont augmenté au cours des dernières années aux USA ainsi qu’au Royaume-Uni. L’équipe du Dr Pujol du CHU de Montpellier a voulu savoir si la même tendance était observée en France. Les données des registres nationaux du cancer qui comptait 229.352 cas de cancers du sein entre 1990 et 2023 ont été reprises et analysées.

Et les résultats sont préoccupants. Le cancer du sein a, en effet, aussi fortement progressé chez les Françaises de moins de 50 ans au cours de ces 3 décennies. Les trentenaires connaissent la plus forte hausse. Chez elles, l’incidence de la maladie a augmenté de façon continue, passant de 16,1 cas à 26,3 % pour 100.000 patientes en 30 ans. Cela représente une hausse de 63 %.

Les quadragénaires pour leur part ont vu l’incidence du cancer du sein grimper de 98,7 cas à 131,2 cas pour 100.000 femmes, soit une croissance de 33 %. Cela représente des variations annuelles moyennes de 1,5 % et 0,9 %, respectivement.

"Une tendance similaire à l'augmentation constante a également été observée pour la population totale et pour la plupart des autres groupes d'âge (50, 70, 80), à l'exception du groupe de 60 ans", soulignent les auteurs dans leur article.

Cancer du sein : pourquoi les cas augmentent chez les jeunes ?

Comme les femmes de moins de 50 ans ne participent pas au programme de dépistage organisé du cancer du sein, les hausses observées chez les jeunes femmes ne peuvent pas s’expliquer par une meilleure détection de la maladie. Pour les chercheurs, il faudrait chercher l’explication du côté des “principaux déterminants connus du cancer du sein liés à des facteurs hormonaux”. C’est-à-dire l'augmentation de l'âge au premier accouchement, l’arrivée des règles plus précoce, le déclin du taux de fécondité, la diminution de l'allaitement et l'utilisation de la contraception orale.

L’autre piste pour expliquer la hausse croissance des cas des tumeurs mammaires chez les jeunes sont les changements de mode de vie observés ces dernières années : la malbouffe, la consommation d'alcool, l'exposition aux radiations et aux polluants ou encore des modes de vie stressants, urbains et sédentaires. "Les facteurs génétiques ou épigénétiques ne pouvaient pas être exclus, tels qu'une augmentation des mutations germinales de novo dues au vieillissement masculin et reproductif, ou une augmentation des mutations somatiques ou des événements épigénétiques sous le stress environnemental", ajoutent les auteurs.

Dépistage du cancer du sein : faudrait-il le faire plus jeune ?

Constatant l’augmentation du cancer du sein chez les jeunes, le Pr Pujol évoque la possibilité d’abaisser l’âge du dépistage afin de mieux prévenir la maladie. "Je ne vois pas pourquoi, quand on voit une augmentation des cancers du sein chez les femmes de 30, 35, 40, 45 ans, on continue à dépister à partir de 50 ans", a confié le médecin au journal Midi Libre.

La question semble d’autant plus légitime que face à la même tendance haussière, la Société américaine du cancer a décidé de modifier ses recommandations. Elle conseille de faire une mammographie tous les 2 ans dès 40 ans depuis 2024. De son côté, la Société européenne du cancer du sein propose d’envoyer la première invitation au dépistage à 45 ans au lieu de 50 ans.

En attendant la mise en œuvre d’un dépistage plus précoce en France, le Pr Pujol rappelle l’importance de prendre en compte les facteurs de risque, notamment familiaux, pour personnaliser le dépistage et d’étudier toute masse mammaire chez une jeune femme. "Si les tumeurs bénignes (fibroadénomes) sont les plus fréquentes dans ces tranches d’âge, la mammographie n’est pas toujours performante compte tenu de la densité mammaire chez les femmes jeunes. Une échographie et/ou une IRM est souvent utile à ces âges pour compléter le diagnostic. L’IRM est l’examen de choix en cas de doute dans cette tranche d’âge, explique le Pr Pujol dans un communiqué de SFMPP, car sa sensibilité est nettement meilleure que celle de la mammographie ou de l’échographie."





