Octobre Rose

Cancer du sein : mastectomie et reconstruction pourraient être simultanées

Aux États-Unis, une nouvelle chirurgie, consistant à enlever la totalité ou une partie du sein et à le reconstruire lors d'une même intervention, est proposée.

L'ESSENTIEL
  • La reconstruction mammaire totale est une intervention, proposée aux États-Unis, qui combine une mastectomie et une reconstruction.
  • Lors de cette opération, les implants mammaires sont placés entre les muscles thoraciques pour une meilleure stabilité, un risque réduit de déformation, de mouvement, d'infection et d'accumulation de liquide.
  • Cette approche "deux pour un" est liée à "de meilleurs résultats, un taux de complications plus faible, une hospitalisation plus courte et un coût global réduit."

En fonction du stade d’évolution du cancer du sein, les femmes peuvent bénéficier d’une tumorectomie ou mastectomie partielle, qui vise à enlever la tumeur et une petite partie du tissu qui l'entoure, ou une mastectomie totale, qui consiste à ôter tout le sein, y compris le mamelon. Par la suite, certaines patientes éprouvent le besoin de redonner du volume à leur sein. Pour cela, elles optent pour la reconstruction mammaire (qui peut inclure une reconstruction du mamelon et de l’aréole). Outre-Atlantique, il est possible de se faire enlever la tumeur et reconstruire la poitrine le même jour au cours d’une seule intervention.

Reconstruction mammaire totale : des implants mammaires placés entre les muscles thoraciques

Selon ABC News, Athaliah McPherson, coiffeuse et mère d'un enfant, en a bénéficié sous les conseils du Dr Pedro Piccinini, chirurgien plasticien et reconstructeur, et du Dr Maureen McEvoy, oncologue spécialisée en chirurgie mammaire. L’Américaine a découvert, lors d’une mammographie de routine, qu’elle souffrait d’un carcinome mammaire de stade 0, localisé dans plusieurs zones de son sein droit. "Je savais que quelque chose clochait", a-t-elle confié. D’après les informations du média, le diagnostic de la patiente ne mettait pas sa vie en danger, mais sans traitement, il aurait pu évoluer vers une maladie plus grave.

Afin d’éviter cela, elle subit une "reconstruction mammaire totale" (ablation et reconstruction). Durant l’intervention, le chirurgien place les implants mammaires entre les muscles thoraciques pour une meilleure stabilité, réduisant ainsi les risques de déformation, de mouvement, d'infection et d'accumulation de liquide. En évitant de couper ou de soulever les muscles, cette technique peut également atténuer la douleur, accélérer la guérison et créer une forme mammaire plus naturelle. "Cependant, les femmes ayant une poitrine plus volumineuse peuvent constater des variations de taille de leurs seins après l'opération et doivent discuter de leurs attentes avec leur médecin."

"Un taux de complications plus faible" et "une hospitalisation plus courte"

"Dès le lendemain de l'opération, j'étais debout et je marchais. J'ai repris le travail six semaines plus tard. Je suis entièrement satisfaite de mes résultats. (…) Ne négligez pas votre mammographie annuelle. Et si vous recevez un diagnostic, explorez toutes les options de traitement et de rétablissement. Faites quelque chose qui vous aidera à vous sentir mieux, à avoir meilleure mine et à retrouver la motivation", a déclaré Athaliah.

Cette approche "deux pour un", présentée lors de conférences nationales, représente un changement significatif pour les patientes, qui peuvent souffrir d’une détresse émotionnelle liée au traitement du cancer du sein lorsque la reconstruction est retardée, parfois de plusieurs mois voire d'un an, jusqu'à la cicatrisation de la mastectomie ou la fin des autres traitements. Par rapport à la mastectomie classique, la reconstruction mammaire totale entraîne "de meilleurs résultats, un taux de complications plus faible, une hospitalisation plus courte et un coût global réduit." Selon le Dr Pedro Piccinini, l'intervention est prise en charge par la plupart des assurances maladie, ce qui la rend plus accessible aux femmes concernées.

