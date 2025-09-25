Cancer du sein : pourquoi le premier dépistage est-il crucial ?

- Manquer son premier rendez-vous de mammographie augmente de 40 % le risque de mourir d’un cancer du sein à long terme.
- Ce manquement entraîne souvent un retard de diagnostic et une moindre adhésion aux dépistages suivants.
- Encourager la participation est crucial pour sauver des vies, rappellent les chercheurs.
Une nouvelle étude suédoise, publiée dans The BMJ, soulève un enjeu médical majeur : les femmes qui ne se rendent pas à leur premier rendez-vous de dépistage du cancer du sein présentent un risque de mortalité à long terme supérieur de 40 %. En cause ? Un diagnostic souvent plus tardif, qui diminue les chances de guérison.
Une surmortalité liée à une détection tardive
La mammographie permet de détecter précocement les cancers du sein, souvent avant même qu'une masse ne soit palpable. Pourtant, près d'un tiers des femmes (32 %) ne se présentent pas à leur premier examen, selon les données analysées sur près de 500.000 femmes suédoises, suivies pendant 25 ans.
Or, les résultats sont clairs : celles qui manquent ce premier rendez-vous sont moins susceptibles de suivre régulièrement les dépistages ultérieurs et ont plus de risques d'être diagnostiquées à un stade avancé de la maladie. Si le taux global de cancer du sein reste similaire entre les participantes et les non-participantes (7,8 % vs 7,6 %), le taux de mortalité diffère notablement : 9,9 décès pour 1.000 femmes chez les non-participantes, contre 7 chez celles qui ont participé.
"Notre étude montre que les femmes qui ne participent pas au premier dépistage représentent une population à risque élevé de décès par cancer du sein, dès les décennies suivantes. Cette surmortalité est modifiable et principalement liée à une détection tardive", expliquent les auteurs dans un communiqué.
Un investissement à long terme pour la santé mammaire
Face à ce constat, ils plaident pour des interventions ciblées afin d'encourager la participation dès la première invitation. C'est une occasion clé, selon eux, de réduire significativement les décès à l'échelle de la population. "Se rendre à son premier rendez-vous de mammographie ne relève pas d'une simple vérification de santé à court terme, c'est un investissement à long terme pour la santé mammaire et la survie", peut-on lire dans l’étude.
Les chercheurs appellent donc les professionnels de santé à mettre en avant cette réalité dans leurs échanges avec les patientes, et les systèmes de santé à garantir un accès équitable, informé et bien accompagné à ce premier dépistage.