Cancer du sein : pourquoi le premier dépistage est-il crucial ?

L'ESSENTIEL Manquer son premier rendez-vous de mammographie augmente de 40 % le risque de mourir d’un cancer du sein à long terme.

Ce manquement entraîne souvent un retard de diagnostic et une moindre adhésion aux dépistages suivants.

Encourager la participation est crucial pour sauver des vies, rappellent les chercheurs.

Une nouvelle étude suédoise, publiée dans The BMJ, soulève un enjeu médical majeur : les femmes qui ne se rendent pas à leur premier rendez-vous de dépistage du cancer du sein présentent un risque de mortalité à long terme supérieur de 40 %. En cause ? Un diagnostic souvent plus tardif, qui diminue les chances de guérison.

Une surmortalité liée à une détection tardive

La mammographie permet de détecter précocement les cancers du sein, souvent avant même qu'une masse ne soit palpable. Pourtant, près d'un tiers des femmes (32 %) ne se présentent pas à leur premier examen, selon les données analysées sur près de 500.000 femmes suédoises, suivies pendant 25 ans.

Or, les résultats sont clairs : celles qui manquent ce premier rendez-vous sont moins susceptibles de suivre régulièrement les dépistages ultérieurs et ont plus de risques d'être diagnostiquées à un stade avancé de la maladie. Si le taux global de cancer du sein reste similaire entre les participantes et les non-participantes (7,8 % vs 7,6 %), le taux de mortalité diffère notablement : 9,9 décès pour 1.000 femmes chez les non-participantes, contre 7 chez celles qui ont participé.

"Notre étude montre que les femmes qui ne participent pas au premier dépistage représentent une population à risque élevé de décès par cancer du sein, dès les décennies suivantes. Cette surmortalité est modifiable et principalement liée à une détection tardive", expliquent les auteurs dans un communiqué.

Un investissement à long terme pour la santé mammaire

Face à ce constat, ils plaident pour des interventions ciblées afin d'encourager la participation dès la première invitation. C'est une occasion clé, selon eux, de réduire significativement les décès à l'échelle de la population. "Se rendre à son premier rendez-vous de mammographie ne relève pas d'une simple vérification de santé à court terme, c'est un investissement à long terme pour la santé mammaire et la survie", peut-on lire dans l’étude.

Les chercheurs appellent donc les professionnels de santé à mettre en avant cette réalité dans leurs échanges avec les patientes, et les systèmes de santé à garantir un accès équitable, informé et bien accompagné à ce premier dépistage.