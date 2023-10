Cancer du sein : pourquoi il faut suivre les conseils de Carla Bruni

L'ESSENTIEL Carla Bruni a annoncé sur Instagram qu’elle a souffert d’un cancer du sein il y a quatre ans.

Elle invite les Françaises de plus de 50 ans à faire leur mammographie tous les ans.

Avec plus de 12.000 décès par an en France, les cancers du sein restent la première cause de décès par cancer chez la femme.

"Il y a quatre ans, j’ai eu un cancer du sein". À l’occasion du mois de mobilisation Octobre rose, Carla Bruni a surpris tout le monde en annonçant sur Instagram qu’elle a souffert d’un cancer du sein. "Chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie, je parcours le chemin habituel pour traiter ce genre de cancer", raconte-t-elle en faisant défiler des pancartes face caméra.

Cancer du sein : "faites vos mammographies chaque année"

"Mais j’ai eu de la chance, mon cancer du sein n’était pas encore agressif, parce qu’il n’a pas eu le temps de le devenir. Car chaque année, à la même date, je fais une mammographie. Si je n’avais pas fait ça, je n’aurais plus de sein gauche aujourd’hui", témoigne encore la chanteuse.

"Si je fais ce post, ce n’est pas pour vous livrer les détails de ma santé. Cela me répugne et j’ai longtemps hésité avant de parler", précise la chanteuse. "Si je fais ce post, c’est pour vous livrer un seul message : faites vos mammographies chaque année, il en va de votre vie", conclut l’ex Première dame.

Cancer du sein : comment s'organise de dépistage en France ?

Le programme national de dépistage organisé du cancer du sein s’adresse aux Françaises âgées de 50 à 74 ans. "Il permet la détection et la prise en charge précoces de ces cancers, augmentant ainsi les chances de guérison. On estime ainsi qu’en 2015, le nombre annuel de décès par cancer du sein évités en France était de 3.059 avec un taux de participation au dépistage organisé de 51,6 %", précisait il y a peu la HAS (Haute Autorité de Santé).

Ce dépistage consiste en la réalisation, tous les deux ans, d’un examen clinique des seins ainsi que d’une mammographie numérique (2D). "L’appareil qui permet de réaliser cet examen est peu irradiant et respecte les normes sanitaires et de sécurité. Le dépistage organisé prévoit une seconde lecture systématique des mammographies pour lesquelles aucune anomalie n’a été détectée", précise l’autorité de santé.

12.000 décès par an en France dus au cancer du sein

Avec plus de 12.000 décès par an en France, les cancers du sein restent la première cause de décès par cancer chez la femme, malgré une nette amélioration du taux de survie à 5 ans au cours de ces dix dernières années (estimé à 87 % pour les femmes diagnostiquées entre 2010 et 2015).