Aux Etats-Unis, un homme se fait amputer des 4 membres après avoir été léché par un chien

Greg Manteufel, originaire du Wisconsin, aux Etats-Unis, a vu sa vie basculer subitement après avoir été léché par un chien. Cet américain de 48 ans, peintre de profession, a commencé par avoir de la fièvre et vomir. Jusque là, ses symptômes ne l'ont pas plus inquiété que ça. Mais le lendemain son état s'aggrave. Alors que sa fièvre avait augmenté, Greg Manteufel est victime de crises de délire et d'hallucinations. Sa femme Dawn Manteufel le transporte aussitôt à l'hôpital le plus proche. Sur place, les médecins découvrent que son corps est recouvert d'ecchymoses. Des marques qui n'étaient pas encore là lorsque le couple avait quitté leur domicile. Dawn Manteufel raconte au Washington Post que c'est comme si son mari "avait été frappé avec une batte de baseball".

Placé sous intraveineuse d'antibiotiques, Greg Manteufel ne guérit pas. Son état empire. Des caillots se forment dans ses veines et bloquent l'afflux sanguin vers les extrémités de son corps, entraînant peu à peu la mort de ses cellules, puis de ses tissus. En quelques jours seulement, Greg Manteufel perd ses bras puis ses jambes.

Greg Manteufel doit encore subir une chirurgie réparatrice du nez, le manque de circulation sanguine l'ayant en effet fait noircir. Puis il sera admis dans un centre de rééducation où il réapprendra à vivre avec des prothèses. Lorsqu'il sera prêt à reprendre une vie "normale", il ira vivre chez ses parents qui ont une maison de plein pied, le temps que sa femme vende la leur et en achète une autre plus pratique. "Nous n'avons pas d'autre choix que d'être positifs et d'en tirer le meilleur", a-t-il déclaré.

Une infection sanguine due à une bactérie

Les médecins ont diagnostiqué la présence de la bactérie Capnocytophaga canimorsus. Hébergé par la flore buccale de certains chiens (mêmes ceux en bonne santé) ce germe "est parfois responsable d’infections humaines gravissimes lorsque le système immunitaire est défaillant, expliquait en mai dernier Le Monde. Une infection à C. canimorsus est associée à une morsure de chien dans 60 % des cas, à un léchage sur une lésion cutanée préexistante dans environ 30% des cas". Mais selon Dawn Manteufel, son mari aurait été en contact avec huit chiens différents le même jour, dont celui du couple. Impossible de savoir lequel est porteur de la bactérie.

En avril dernier, des médecins avaient rapporté dans la revue Science Direct "l’observation d’un patient de 54 ans, sans antécédent, vivant à proximité d’un chien, ayant présenté un choc septique avec purpura fulminans fatal en rapport avec une infection à C. canimorsus, sans notion évidente de morsure ni de 'léchage' de plaie". Ce cas rappelle "l’extrême gravité potentielle des rares septicémies à C. canimorsus et illustre le fait que ceci est possible sans contexte d’immunodépression et sans notion d’inoculation", avaient-ils écrit.

En février dernier, The Lancet relatait également le cas d'un Français de 47 ans qui, mordu par son chien, avait été victime de symptômes similaires. Alors que le traitement antibiotiques prescrit par son médecin ne faisait pas diminuer sa fièvre et qu'il était victime de plusieurs malaises, le patient a été hospitalisé au Centre hospitalier intercommunal de Fréjus – Saint-Raphaël. Les médecins diagnostiquent alors la même infection des tissus des doigts que Greg Manteufel. Le patient est décédé 48h après son hospitalisation.