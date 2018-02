Les chiens mordent surtout les gens stressés et les tous petits.

La plupart des propriétaires de chiens sont persuadés que leurs braves animaux adorent les enfants, et pourtant, tous les spécialistes de chirurgie esthétique vous expliqueront qu'il ne se passe pas d'année sans qu'ils n'aient à intervenir sur un visage déchiré par un de ces "toutous" inoffensifs.

Pourquoi un chien réputé gentil se met-il brutalement à devenir – ou redevenir, d'ailleurs, car l'instinct est toujours là – un animal sauvage ?

Selon une étude parue le 1er février 2018, dans une revue Anglaise, les chiens seraient enclins a mordre surtout les personnes présentant une instabilité émotionnelle ; On est un peu surpris de voir une reprise, un peu partout dans les médias, une information connue depuis longtemps par tous les dresseurs de chiens ; en particulier, ceux utilisés par les forces de l’ordre et les militaires. Le chien sait parfaitement détecter l’odeur des hormones, en particulier celles du stress. Et il sait parfaitement juger de l’état émtionnel avec précision. Pour le chien, un humain stressé, comme un animal d’ailleurs, est potentiellement dangereux.

« Cave canum », attention au chien !

On sait aussi pourquoi ils mordent plutôt les tous petits : Justement parce que celui-ci, à la différence d'un adulte, a les yeux à la même hauteur que ceux du chien. La plupart des animaux – surtout s'ils sont dominants, c'est-à-dire agressifs avec les autres chiens – ne supportent pas qu'on les regarde droit dans les yeux, ce qui est synonyme de provocation. Si se rajoutent à cela quelques tirages d'oreille ou de poil – car c'est tentant pour un tout-petit de jouer avec cette peluche vivante – des éclats de voix qui paniquent le chien et les crocs se referment sur la partie la plus proche, en règle générale le visage. Bien évidemment, les propriétaires de chiens ont leur part de responsabilité, mais lorsque celui-ci est tenu en laisse, c'est l'éducation de l'enfant qui est en cause, car il est bien évident – compte tenu du nombre d'animaux domestiques qu'il y a dans notre pays – qu'il est impératif de mettre en garde nos petits dès leur plus jeune âge. On dit animaux domestiques pour signaler que les chevaux par exemple peuvent également être responsables de dégâts impressionnants – le plus souvent au niveau des mains ou des bras.

Que faire devant une morsure :

Toujours consulter, qui plus est s'il s'agit de la face, car il pourra s'agir de trace à vie, et parce que la bouche d'un chien est toujours porteuse de microbes qui infecteront quasi systématiquement la blessure. Si l'on peut, il faut laver abondamment, avec de l'eau et du savon, et rejoindre un médecin, ou un hôpital, le plus rapidement possible, en n'oubliant pas – en se faisant aider des témoins – de connaître l'identité précise du propriétaire du chien, car la rage reste – on vient malheureusement de le vérifier - une maladie tout à fait d'actualité.