Cancer du pancréas : la vitamine B6, un allié inattendu des cellules cancéreuses ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs français ont découvert que les cellules cancéreuses du pancréas utilisent la vitamine B6 pour se répliquer et proliférer.

Le blocage du transporteur de vitamine B6 SLC43A2 pourrait priver les cellules cancéreuses du pancréas d'un nutriment essentiel à leur survie.

Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de traitements plus efficaces et moins toxiques contre le cancer du pancréas.

Des chercheurs de l'Inserm et de l'Université de Nantes ont découvert que les cellules cancéreuses du pancréas utilisent la vitamine B6 pour se répliquer et proliférer. Cette découverte surprenante, publiée dans la revue Nature Metabolism le 21 juin 2024, pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques pour combattre ce cancer particulièrement agressif.

Un mécanisme complexe

L'étude menée par l'équipe du Dr Nicolas Mechta-Grigorou a révélé que les cellules cancéreuses du pancréas surexpriment un transporteur de vitamine B6, appelé SLC43A2. Ce transporteur permet aux cellules d'absorber davantage de vitamine B6, qui est ensuite utilisée pour produire des molécules essentielles à leur croissance et à leur division.

Des implications thérapeutiques prometteuses

Cette découverte suggère que le blocage du transporteur SLC43A2 pourrait priver les cellules cancéreuses du pancréas de la vitamine B6 dont elles ont besoin pour survivre. Les chercheurs explorent déjà cette piste prometteuse en développant de nouveaux médicaments qui pourraient cibler spécifiquement ce transporteur.

Un nouveau front dans la lutte contre le cancer du pancréas

Le cancer du pancréas est l'un des cancers les plus mortels, avec un taux de survie à 5 ans inférieur à 10%. Les traitements actuels sont souvent inefficaces et provoquent des effets secondaires importants. La découverte du rôle de la vitamine B6 dans le développement du cancer du pancréas ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de traitements plus efficaces et moins toxiques.