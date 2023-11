Cancer du pancréas : ce premier signe très banal doit vous alerter

L'ESSENTIEL Une patiente a été diagnostiquée d’un cancer du pancréas après avoir consulté son médecin pour des démangeaisons.

En plus des démangeaisons, elle avait des selles claires et une urine foncée.

Le cancer du pancréas est un cancer de mauvais pronostic.

“Je pensais que le médecin allait penser que j'étais folle d'être venue [consulter] pour des démangeaisons”, explique Barbara Green au média Today. Bien au contraire, il lui prescrit des examens à faire et le diagnostic est tombé…

Symptômes du cancer du pancréas : démangeaisons, selles claires, urine foncée

Cette patiente âgée de 79 ans était en réalité atteinte d’un cancer du pancréas très avancé, de stade 4, ce qui signifie qu’il s’est propagé à d’autres parties du corps. son médecin lui a donc annoncé qu’il ne lui restait plus que huit à onze mois à vivre.

“La jaunisse et des démangeaisons s'expliquent par le fait que lorsque la tumeur se situe dans la tête du pancréas, celle-ci compresse le canal qui évacue la bile et gêne son passage vers l’intestin, peut-on lire sur le site internet du Vidal. La bile s’accumule et le patient a les yeux et le teint jaunâtre, ses selles sont pâles et ses urines foncées, et il se gratte sur tout le corps.” D’après le média Today, Barbara Green avaient aussi des selles claires et des urines foncées.

Les autres symptômes du cancer du pancréas

Les autres symptômes de ce cancer sont les maux de ventre, en particulier la nuit et en position allongée, des douleurs du dos, une fatigue intense, une perte de poids massive et rapide, une perte d’appétit, des nausées et des vomissements ou encore une sensation permanente d’estomac plein.

Selon le panorama des cancers édition 2022, le cancer du pancréas reste de mauvais pronostic. Entre 2010 et 2015, le taux de survie à 5 ans des personnes diagnostiquées n’était que de 11 %. Mais Barbara Green semble avoir eu de la chance. Le traitement par chimiothérapie fonctionne, son cancer et sa tumeur ont diminué.

“Je ne sais pas combien de temps je pourrais vivre. … Je ne pense pas non plus que les médecins le sachent vraiment”, conclut-elle.