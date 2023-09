Explosion des cancers du pancréas : «aucun lien établi avec les perturbateurs endocriniens»

L'ESSENTIEL L'incidence du cancer du pancréas augmente en France.

Ce phénomène est encore mystérieux.

Deux spécialistes ont constaté l'absence de lien entre l'augmentation des cancers du pancréas et les perturbateurs endocriniens.

La mystérieuse augmentation du nombre de cancers du pancréas en France est-elle due à la prolifération des perturbateurs endocriniens ?

Cancer du pancréas et perturbateurs endocriniens : "le lien est totalement inconnu"

"Nous, en endocrinologie, nous parlons plutôt de cancers neuroendocrines, car le pancréas est fait à la fois d’une partie exocrine très riche en enzymes, qui va permettre de digérer les aliments, et d’une autre partie neuroendocrine, dans laquelle vous trouvez notamment la sécrétion de l’insuline", a d’abord précisé lors d’une conférence de presse la Pr. Anne Barlier, généticienne au CHU de Marseille et présidente de la société française d’endocrinologie (SFE). "Il y a effectivement une augmentation de l’incidence des cancers neuroendocrines en France, mais honnêtement, pour l’instant, le lien entre ce phénomène et les perturbateurs endocriniens est totalement inconnu", a-t-elle expliqué. "C’est une question complexe, car il est difficile de faire la part des choses entre l’augmentation de l’incidence des cancers neuroendocrines et les importants progrès faits ces dernières années dans les moyens d’imagerie et de diagnostic", a-t-elle ajouté.



"En tant que spécialiste des perturbateurs endocriniens, je peux vous dire qu’il n’y a pas aujourd’hui de données sur le cancer du pancréas, même si des toxiques ont déjà été décrits", a aussi confirmé le Pr. Nicolas Chevalier, endocrinologue au CHU de Nice.

L’incidence du cancer du pancréas augmente chaque année de 3 %

Les cancers du pancréas sont de plus en plus nombreux dans le monde occidental, l’incidence de cette maladie augmentant chaque année de 3 %. "Le cancer du pancréas devrait ainsi devenir dans les années 2030 la deuxième cause de mortalité par cancer dans nos pays, après les cancers bronchopulmonaires", a récemment mis en garde le Pr. Louis de Mestier, docteur au sein du service de gastro-entérologie et d'hépatologie de l’hôpital Beaujon. "Certes, les outils de dépistage sont meilleurs et peuvent expliquer une petite part de la hausse d’incidence observée. Mais cet élément est vraiment minoritaire parce que lors de l'enregistrement du doublement d’incidence entre 2000 et 2006 puis à nouveau entre 2006 et 2012, nous avions déjà de bons outils de radiologie à l'époque", précisait également il y a peu la Pr. Vinciane Rebours, chef du service de pancréatologie et d'oncologie digestive de l’hôpital Beaujon.



Actuellement, il n'existe aucun remède contre le cancer du pancréas, qui est généralement diagnostiqué à un âge avancé (vers 75 ans pour les hommes et 80 ans pour les femmes).

Quels sont les symptômes du cancer du pancréas ?

Plusieurs symptômes doivent alerter et pousser à consulter s’ils s’installent dans le temps : une sensation de soif persistante, des urines foncées, un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux, des difficultés à avaler, des diarrhées, des nausées, des vomissements, des indigestions, un gonflement ou des douleurs au niveau de l'abdomen, une perte de poids, de la constipation, des ballonnements, des gaz, des brûlures d'estomac, de la fièvre, de la fatigue, une perte d'appétit, des démangeaisons, des tremblements, une enflure des jambes, une sensation de plénitude après un repas léger, des selles graisseuses (stéatorrhée) ou encore des maux de dos.