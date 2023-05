Cancer du pancréas : un vaccin ARNm montre des résultats prometteurs

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un vaccin ARNm contre le cancer du pancréas.

Chaque vaccin est personnalisé en fonction du patient. Pour cela, des protéines sont prélevées dans les tissus de la tumeur.

Les résultats de la première phase des essais cliniques sont prometteurs selon l'équipe. Toutefois, des recherches et tests supplémentaires sont nécessaires avant d'envisager une mise sur le marché.

Le cancer du pancréas est l'un des cancers les plus graves et les plus difficiles à traiter. Les travaux des chercheurs du Memorial Sloan Kettering Cancer Center offrent un nouvel espoir d'améliorer les taux de survie dans cette maladie. Le vaccin, basé sur la technologie de l'ARN messager (ARNm), a montré des résultats encourageants lors de la première phase des essais cliniques.

Cancer du pancréas : un vaccin ARNm personnalisé pour chaque patient

Ce vaccin contre le cancer du pancréas est fait sur mesure pour chaque patient. Il est fabriqué en utilisant des protéines prélevées dans la tumeur maligne du patient. Ces dernières, appelées néo-antigènes, servent à alerter le système immunitaire que les cellules cancéreuses sont étrangères.

Lors de la première phase des essais cliniques, huit patients sur seize ont montré une réponse immunitaire positive après l'injection. Les lymphocytes T activés par le produit ont été capables de reconnaître la tumeur. De plus, les données montrent que les réponses immunitaires étaient efficaces et durables, retardant la réapparition du cancer chez ces malades.

"Ces résultats passionnants indiquent que nous pourrions être en mesure d'utiliser des vaccins comme thérapie contre le cancer du pancréas", assure le Dr Balachandran, médecin-chercheur et auteur de l'étude dans un communiqué. "Les preuves soutiennent notre stratégie visant à adapter chaque vaccin à la tumeur de chaque patient."

Vaccin ARNm : une thérapie personnalisée pour traiter d'autres cancers

Les résultats de cette étude préliminaire parue dans la revue Nature le 10 mai 2023, suggèrent que les vaccins ARNm personnalisés pourraient être utilisés pour traiter d'autres cancers. L'équipe du Memorial Sloan Kettering Cancer Center prévoit ainsi de poursuivre ses recherches sur cette thérapie personnalisée. Elle compte évaluer son action sur le cancer du pancréas mais également d'autres types de tumeurs malignes.

Si le nouveau traitement vaccinal se révèle efficace lors des essais suivants, il pourrait ouvrir la voie à de nouvelles options de soin personnalisé pour les patients atteints de cancer.