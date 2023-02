Le cancer du pancréas sera la deuxième cause de mortalité par cancer d'ici à 2030

L'ESSENTIEL L'incidence du cancer du pancréas augmente de 3% chaque année.

Le cancer du pancréas pourrait être la 2e cause de décès par cancer d'ici 2030.

Le cancer du pancréas est le seul cancer n'ayant pas enregistré une baisse de la mortalité.

L'Académie Nationale de chirurgie a profité de sa journée de cancérologie dédiée au cancer du pancréas pour faire le point sur cette maladie, dont environ 15.000 nouveaux cas et 6.000 décès sont enregistrés par an en moyenne. Premier constat inquiétant : son incidence ne cesse de progresser depuis deux décennies.

Cancer du pancréas : une incidence en hausse de 3 % chaque année

Les cancers du pancréas sont de plus en plus nombreux dans le monde occidental. L’incidence de cette maladie augmente chaque année de 3 %. "Le cancer du pancréas devrait ainsi devenir dans les années 2030 la deuxième cause de mortalité par cancer dans nos pays, après les cancers bronchopulmonaires", a mis en garde Pr Louis de Mestier, docteur au sein du service de gastro-entérologie et hépatologie de l’Hôpital Beaujon lors de la conférence de presse.

Mais, la hausse des cas enregistrée ces dernières années ne pourrait-elle pas s’expliquer par l’amélioration des outils de dépistage ? La Pr. Vinciane Rebours de l’hôpital Beaujon rejette en partie cette idée. "Certes les outils de dépistage sont meilleurs et peuvent expliquer une petite part de la hausse d’incidence observée. Mais cet élément est vraiment minoritaire parce que lors de l'enregistrement du doublement d’incidence entre 2000 et 2006 puis à nouveau entre 2006 et 2012, nous avions déjà de bons outils de radiologie à l'époque".

Pour elle, l’augmentation s’explique surtout par des "changements de paradigme" dans les années 2000. Elle note que depuis cette période, l’incidence de l’obésité et du diabète a fortement augmenté pour atteindre désormais 49 % des Français. Or ces deux éléments sont des facteurs de risque importants de la maladie. "L’alimentation ultra-transformée joue probablement un rôle également ainsi que le tabac et le vieillissement de la population. C’est ainsi principalement multifactoriel", a ajouté l’experte.

Cancer du pancréas : une mortalité qui ne baisse pas

Le cancer du pancréas est malheureusement souvent sombre. En premier lieu, la maladie, silencieuse, est généralement découverte tardivement. Par ailleurs, il s’agit d’un cancer systémique. C’est-à-dire que les cellules cancéreuses présentes au niveau de l’organe peuvent rapidement migrer dans le sang. "Le cancer ne reste ainsi pas longtemps à un stade local", a déploré la Dr Rebours. Le pronostic des malades ne dépasse pas 8 % de survie à cinq ans pour les patients opérables.

Le cancer du pancréas inquiète aussi les professionnels de santé présents lors de la journée de cancérologie sur un autre point. "La mortalité de tous les autres cancers a diminué du fait des progrès de la médecine et du développement du dépistage, mais ce n’est malheureusement pas le cas pour le cancer du pancréas", a expliqué la Pr. Vinciane Rebours. "Si on ne considère pas encore - à tort - que le cancer du pancréas est un problème de santé publique, on aura plus le choix" en 2030, prévient le Dr Louis de Mestier.