Cancer du pancréas : des benzodiazépines associées à des taux de survie médiocres

L'ESSENTIEL 40,6 % des adultes souffrant d'un cancer du pancréas prenaient des benzodiazépines.

La prise de lorazépam, un anxiolytique, était liée à une survie globale plus faible.

Ce médicament pourrait activer la protéine "GPR68", qui en stimulant l'expression de la cytokine IL-6, favorise l'inflammation et la croissance de la tumeur.

On les appelle "calmants" ou "tranquillisants". Les benzodiazépines sont utilisées pour soulager l’anxiété, le stress ou les insomnies. Ces médicaments sont souvent prescrits aux patients touchés par un cancer afin de les aider à faire face au stress lié à leur maladie ou à leur traitement. Problème : "il existe peu de recherches approfondies sur la façon dont l'utilisation des benzodiazépines peut affecter la tumeur", a déclaré Michael Feigin, professeur de pharmacologie au Roswell Park Comprehensive Cancer Center (États-Unis), dans un communiqué. C’est pourquoi il a décidé de réaliser une étude avec son équipe.

Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont voulu examiner l'association entre les benzodiazépines, les taux de survie des patients, le microenvironnement tumoral du cancer du pancréas et la signalisation des fibroblastes associés au cancer. Pour les besoins des recherches, ils ont d'abord évalué le nombre de personnes qui prennent des benzodiazépines pendant leur traitement contre le cancer.

Le lorazépam est liée à une détérioration de la survie des patients cancéreux

Parmi les patients traités au Roswell Park Comprehensive Cancer Center pour un cancer de la prostate, du pancréas, des ovaires, des reins, de la tête et du cou, de l'endomètre, du colon, du sein, du cerveau ou un mélanome, 30,9 % avaient reçu des benzodiazépines. Les patients souffrant d'un cancer du pancréas présentaient le taux le plus élevé d'utilisation de benzodiazépines, soit 40,6 %. Les deux benzodiazépines les plus couramment utilisées étaient le lorazépam (40 adultes) et l'alprazolam (27 patients).

Selon les résultats, parus dans la revue Clinical Cancer Research, les patients qui prenaient de l'alprazolam avaient un risque de progression de la maladie ou de décès réduit de 62 % par rapport à ceux qui n'en prenaient pas. Inversement, les malades prenant du lorazépam avaient un risque de progression de la maladie ou de décès 3,83 fois plus élevé que les patients ne prenant pas de lorazépam. D’après les recherches, la prise de lorazépam était liée à une survie globale significativement plus faible dans les cancers du pancréas, de la prostate, des ovaires, de la tête et du cou, de l'utérus, du côlon et du sein, ainsi que dans le mélanome.

Cancer du pancréas : l’anxiolytique stimule l’inflammation et la croissance de la tumeur

"Certaines recherches ont examiné l'effet des benzodiazépines sur la croissance des cellules tumorales en utilisant des modèles sans microenvironnement. Étant donné que le microenvironnement tumoral joue un rôle important dans la biologie du cancer du pancréas, nous voulions savoir ce que les benzodiazépines faisaient au microenvironnement", a indiqué Michael Feigin.

Après avoir fait des études supplémentaires, les auteurs ont noté que le lorazépam pouvait activer une protéine appelée "GPR68", qui est fortement exprimée dans les fibroblastes qui soutiennent la tumeur. La GPR68 stimule l'expression de la cytokine IL-6, qui favorise l'inflammation dans le microenvironnement de la tumeur pancréatique, entraînant une croissance accrue de la tumeur.

"Nous pensons que le mécanisme se résume à une différence de structure entre les différentes benzodiazépines. L'alprazolam a l'effet inverse du lorazépam, il n'a pas d'impact sur le GPR68, mais il diminue fortement l'IL-6, et nous pensons que cela diminue le potentiel inflammatoire de ces tumeurs. Je pense qu'il est trop tôt pour dire que les patients devraient arrêter de prendre un médicament ou commencer à en prendre un autre. Il reste encore beaucoup à apprendre en termes d'implications cliniques", a conclu Michael Feigin.