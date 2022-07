Contre l’anxiété et la dépression, misez sur la vitamine B6 !

L'ESSENTIEL Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour identifier d'autres interventions nutritionnelles bénéfiques pour le bien-être mental.

"Une option potentielle serait de combiner les suppléments de vitamine B6 avec des thérapies par la parole, telles que la thérapie cognitivo-comportementale, afin de renforcer leur effet", selon les scientifiques.

"Les vitamines B6 et B12 sont impliquées dans les processus métaboliques qui diminuent l'excitation neuronale et augmentent l'inhibition fonctionnelle", ont écrit des scientifiques de l’université de Reading, en Angleterre, dans une récente étude. Dans le cadre de ces travaux parus dans la revue Human Psychopharmacology Clinical and Experimental, les chercheurs ont examiné les effets d'une supplémentation en vitamine B6 ou B12, par rapport à ceux d’un placebo.

Des fortes doses de vitamines

Pour mener à bien les recherches, l’équipe a recruté 478 jeunes adultes. Au total, 265 participants souffraient d’anxiété et 146 patients étaient touchés par une dépression. Ils ont dû soit prendre une dose de vitamine B6 ou B12, 50 fois supérieure à celle recommandée, chaque jour pendant un mois, soit un placebo. "Plusieurs mesures sensorielles ont servi à évaluer la fonction d'inhibition et n'ont été évaluées qu'après la supplémentation", ont précisé les auteurs.

Des niveaux de GABA plus élevés

D’après les résultats, la vitamine B12 avait peu d'effet par rapport au placebo pendant la période d'essai. Cependant, la vitamine B6 était efficace pour réduire l’anxiété et la dépression chez les jeunes adultes. Pour rappel, la vitamine B6 augmente la production d’acide gamma-aminobutyrique (GABA) dans l'organisme, une substance chimique qui bloque les impulsions entre les cellules nerveuses du cerveau. Selon les chercheurs, l'augmentation des niveaux de GABA chez les participants qui avaient pris des suppléments de vitamine B6 a été confirmée par des tests visuels effectués à la fin des travaux.

"Un effet positif sur l'humeur"

"De nombreux aliments, dont le thon, les pois chiches et de nombreux fruits et légumes, contiennent de la vitamine B6. Cependant, les doses élevées utilisées dans cet essai suggèrent que des suppléments seraient nécessaires pour avoir un effet positif sur l'humeur", a déclaré David Field, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.