Vitamine B12 : attention au risque d'overdose mortelle

L'ESSENTIEL La vitamine B12 est essentielle au fonctionnement normal de l'organisme.

Cependant, trop en consommer peut être dangereux pour la santé.

Si les bienfaits de la vitamine B12 sur la santé sont nombreux, des concentrations trop élevées dans le plasma* ont été associées dans une nouvelle étude à une augmentation de 25% du risque de mortalité, toutes causes confondues.

65,7 décès sur 10 000 personnes

"Bien que les effets délétères d'une carence en vitamine B12, tels que l'anémie ou les troubles neuropsychiatriques, soient bien établis, l'association potentielle de concentrations plasmatiques élevées de vitamine B12 avec des effets néfastes sur la santé n'avait pas été pleinement explorée" jusqu’ici, précisent les auteurs en préambule.

Aux Pays-Bas, 5571 personnes ont été incluses dans la recherche, et suivies sur 8 ans. Bilan : "les taux de mortalité étaient de 33,8 décès pour 10 000 personnes au niveau du quartile ayant la plus faible concentration plasmatique de vitamine B12" et "de 65,7 décès sur 10 000 personnes pour le quartile ayant la plus forte concentration plasmatique de vitamine B12", écrivent les chercheurs.

A quoi sert la vitamine B12 ?

La vitamine B12 est essentielle au fonctionnement normal du cerveau (elle participe à la synthèse des neurotransmetteurs), du système nerveux (elle est indispensable au maintien de la gaine de myéline qui protège les nerfs et optimise leur fonctionnement) et à la formation du sang.

Dans les aliments, la vitamine B12 se trouve principalement dans les produits d'origine animale, notamment les abats et les crustacés.



* Le plasma est la partie liquide du sang.