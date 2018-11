Diabète : pourquoi la vitamine B12 est essentielle

Les patients atteints de diabète de type 2 qui prennent de la metformine devraient faire évaluer leur taux de vitamine B12 plus régulièrement pour éviter des lésions nerveuses irréversibles, selon une nouvelle recherche. Un dépistage systématique de la carence en vitamine B12 de tous les patients atteints de diabète de type 2 traités à la metformine pourrait réduire ce risque.



Irréversibles, les lésions nerveuses sont une complication courante du diabète, dont les symptômes vont de l'engourdissement à la douleur et peuvent entraîner une perte débilitante d'équilibre et de coordination. Elles peuvent toucher le visage, les membres ou les organes des malades.

Aucune directive officielle

La metformine est le médicament de première intention recommandé contre le diabète de type 2, mais son utilisation a également été associée à une carence en vitamine B12. Il n'existe actuellement aucune directive officielle sur le dépistage des taux de vitamine B12 chez les patients traités par la metformine.



Dans cette étude, le Dr Kaenat Mulla et ses collègues ont effectué un audit du dépistage et de la carence en vitamine B12 chez des femmes atteintes de diabète de type 2 traitées à la metformine. Résultat : 64% des patientes n'avaient pas fait vérifier leur taux de vitamine B12, 9,6% avaient une carence, et seulement 6,4% en consommaient sous forme de traitement.

Bilan annuel

"Les directives actuelles de la British Society of Haematology recommandent que les taux de vitamine B12 ne soient vérifiés que lorsqu'il y a suspicion clinique de carence. Cependant, la neuropathie périphérique est irréversible et il peut être trop tard une fois les symptômes développés", déplore le Dr Kaenat Mulla. Les chercheurs prévoient maintenant de poursuivre leur audit afin de déterminer la meilleure façon de traiter les patients présentant une carence en vitamine B12. Pour eux, tous les patients souffrant de diabète de type 2 sous metformine devraient faire vérifier leur taux plus régulièrement, par exemple lors de leur bilan annuel.



En France, en 2015, 3,7 millions de personnes prenaient un traitement médicamenteux pour leur diabète (soit 5,4% de la population). A cela s’ajoutent les personnes diabétiques qui s’ignorent. Cette prévalence* ne cesse d’augmenter, particulièrement chez les hommes, les jeunes et les plus âgés.



*Source : Féderation des diabétiques.

