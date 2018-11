Diabète : les bains chauds réduisent la glycémie et l'inflammation

Se relaxer, se réchauffer et maintenant protéger sa santé : les bénéfices d’un bain chaud sont plus nombreux qu’on ne le pense. Des chercheurs anglais publient dans le Journal of Applied Physiology les résultats de leurs travaux sur l’effet d’un bain chaud sur l’inflammation et la régulation de la glycémie. Chez les individus qui ne peuvent pas faire d’activité physique, cela permettrait de diminuer l’inflammation et d’améliorer l'absorption de l'insuline par l’organisme.

Une dizaine de bains chauds

10 hommes sédentaires en surpoids ont participé à l’étude. Pendant une heure, ils ont pris un bain à 39 degrés. Les scientifiques ont réalisé des prises de sang avant et après le bain, puis deux heures plus tard, ont aussi enregistré la pression sanguine, la température corporelle et la fréquence cardiaque toutes les 15 minutes. Après ce premier bain, l’étude s’est poursuivie pendant deux semaines où les participants se sont replongés dix fois dans l’eau chaude.

Les scientifiques ont constaté que le premier bain provoquait une hausse de l’inflammation, caractérisée par la hausse d’interleukine, un biomarqueur, et une augmentation de la production d’oxyde nitrique. Ce dernier diminue la pression sanguine et améliore l’absorption du glucose dans l’organisme. Après deux semaines de tests, les chercheurs ont remarqué que les participants avaient un taux de glycémie et une inflammation moins élevés. Le bain chaud a le même effet sur le corps qu’une séance de sport : au départ, cela augmente l’inflammation, puis cela provoque une diminution à long terme de celle-ci.

Une solution pour les personnes en surpoids

Pour les chercheurs, les bains chauds permettraient aux personnes en surpoids, qui ne peuvent pas pratiquer d’activité physique, d’améliorer leur glycémie et leur niveau d’inflammation, car ces personnes ont un risque de diabète de type 2 élevé. Cela ne remplace pas les traitements mais peut permettre de les compléter, sans provoquer d’effet secondaire majeur. Les participants ont seulement ressenti une certaine gêne du fait du long moment passé dans l’eau et de sa température élevée.

Plusieurs études sur les bains chauds

Ce ne sont pas les seuls chercheurs qui s’intéressent aux bénéfices des bains. En juin dernier, une recherche suggérait que prendre 5 bains chauds par semaine permettrait d’améliorer la santé cardiaque des personnes âgées. Les participants à l’étude avaient pris des bains plus chauds mais plus courts : 41 degrés pendant 12,4 minutes. Les recherches doivent être approfondies pour savoir à partir de quelle durée et de quelle température, les bienfaits du bain chaud apparaissent.

