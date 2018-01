Bien-être

Pourquoi le sauna est bénéfique pour la santé

Des scientifiques finlandais ont démontré que la pratique régulière du sauna présentait des bienfaits pour la santé. Explications.

Depuis 2000 ans, passer du temps dans un sauna est un plaisir quasi quotidien pour les Finlandais. Dans les pays du Maghreb, les bains sudatoires suivis de douches froides font partie des gestes d’hygiène indispensables. En France, la pratique est plus récente, mais se développe de plus en plus dans les salles de sport. Et pour cause : suer dans une cabine en bois chauffée à 80°, se rafraîchir sous une douche froide et recommencer le processus plusieurs fois a des effets bénéfiques sur la santé. C’est ce que révèle une étude menée par des scientifiques de l'Université de l'Est de la Finlande.

Le groupe de recherche a étudié les mécanismes physiologiques à travers lesquels l'exposition à la chaleur du sauna peut influencer la santé. Réalisée sur 100 sujets dans le cadre du projet "Sauna and Cardiovascular Health", cette étude donne un nouvel aperçu des changements qui se produisent dans le corps humain pendant et après une séance de sauna de 30 minutes.