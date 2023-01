Les résidus d'antibiotiques dans l'eau sont une menace pour la santé humaine

L'ESSENTIEL Les bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques constituent une menace mondiale pouvant entraîner des infections bactériennes incurables chez les humains et les animaux.

Les antibiotiques peuvent pénétrer dans l'environnement lors de leur production, de leur consommation et de leur élimination.

Les résidus d'antibiotiques dans l'environnement, comme dans les eaux usées et l'eau potable, peuvent contribuer à l'émergence et à la propagation de l'antibiorésistance.

Les résidus d'antibiotiques dans les eaux usées et les usines de traitement des eaux usées dans les régions autour de la Chine et de l'Inde risquent de contribuer à la résistance aux antibiotiques. En plus de cela, l'eau potable pourrait constituer une menace pour la santé humaine. Ce sont les deux conclusions d’une étude du Karolinska Institutet en Suède, publiée ce mois-ci dans The Lancet Planetary Health. Les chercheurs ont également déterminé la contribution relative de diverses sources de contamination par les antibiotiques dans les cours d'eau, comme les hôpitaux, les municipalités, le bétail et la fabrication pharmaceutique.

Antibiorésistance : des données vitales pour protéger la santé et l'environnement

"Nos résultats peuvent aider les décideurs à cibler les mesures de réduction des risques contre les résidus environnementaux d'antibiotiques prioritaires et dans les sites à haut risque, afin de protéger la santé humaine et l'environnement, a déclaré Nada Hanna, chercheuse au Département de santé publique mondiale du Karolinska Institutet et première autrice de l’étude, dans un communiqué. L'allocation efficace de ces ressources est particulièrement vitale pour les pays pauvres en ressources qui produisent de grandes quantités d'antibiotiques."

Les chercheurs ont examiné les niveaux de résidus d'antibiotiques susceptibles de contribuer à la résistance aux antibiotiques de différentes sources aquatiques dans la région du Pacifique occidental (WPR) et la région de l'Asie du Sud-Est (SEAR), régions telles que définies par l'Organisation mondiale de la santé. Ces régions comprennent la Chine et l'Inde, qui comptent parmi les plus grands producteurs et consommateurs d'antibiotiques au monde.

92 antibiotiques détectés dans les eaux étudiées

Pour ce faire, les chercheurs ont effectué une revue systématique de la littérature scientifique publiée entre 2006 et 2019, dont 218 rapports pertinents du WPR et 22 du SEAR. Ils ont également utilisé une méthode, appelée évaluation probabiliste des risques environnementaux, pour déterminer où la concentration d'antibiotiques est suffisamment élevée au point de potentiellement contribuer à la résistance aux antibiotiques.

92 antibiotiques ont été détectés dans le WPR et 45 dans le SEAR. Des concentrations d'antibiotiques dépassant le niveau considéré comme sûr ont été observées dans les eaux usées, les affluents et les effluents des usines de traitement des eaux usées et dans les milieux aquatiques récepteurs. Le risque le plus élevé a été observé dans les eaux usées et les effluents des usines de traitement des eaux usées.

"Les résidus d'antibiotiques dans les eaux usées et les usines de traitement des eaux usées peuvent servir de points chauds pour le développement de la résistance aux antibiotiques dans ces régions et constituer une menace potentielle pour la santé humaine en raison de l'exposition à différentes sources d'eau, y compris l'eau potable", prévient Nada Hanna.