Les bactéries sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques, selon l’OMS

L'ESSENTIEL Selon Santé Publique France, 125.000 infections à bactéries multirésistantes ont été enregistrées dans l'Hexagone en 2015.

Elles ont été responsables de 5.500 décès.

L'antibiorésistance est un phénomène naturel. Néanmoins, le mauvais usage de ces traitement chez l’homme ainsi que l’animal accélère le processus.

L'antibiorésistance est un véritable problème de santé. Et, la dernière étude de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) n’est pas rassurante. Elle met en évidence des niveaux élevés de résistance pour les bactéries. "Ce qui donne lieu à des infections sanguines potentiellement mortelles, ainsi qu’une progression de la résistance au traitement de plusieurs bactéries responsables d’infections courantes dans la population", prévient l'organisme.

Bactéries : des taux de résistance aux antimicrobiens supérieurs à 50 %

Le rapport du Système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et de leur usage (GLASS) a analysé les données de santé transmises par 127 pays. Ce qui représente 72 % de la population mondiale.

"Il fait apparaître des niveaux élevés de résistance (supérieurs à 50 %) signalés pour des bactéries qui entraînent souvent des infections sanguines en milieu hospitalier, comme Klebsiella pneumoniae et Acinetobacter spp. Ces infections potentiellement mortelles doivent obligatoirement être soignées à l’aide d’antibiotiques de dernier recours, tels que les carbapénèmes. Cependant, il a été signalé que 8 % des infections sanguines dues à la bactérie Klebsiella pneumoniae résistaient à ces mêmes carbapénèmes", explique l’OMS.

Ce n’est pas la seule bactérie à être plus tenace face aux médicaments. Plus de 60 % des Neisseria gonorrhoeae (une maladie sexuellement transmissible courante) et 20 % des E. coli ne sont pas affaiblies par les traitements dédiés, selon l’étude.

"Bien que les tendances en matière de résistance soient restées globalement stables au cours des quatre dernières années, les infections sanguines dues à des souches résistantes d’Escherichia coli et de Salmonella spp. et les infections à gonocoque résistant ont progressé d’au moins 15 % par rapport aux taux de 2017", ajoute l’OMS.

Des données supplémentaires pour enrayer la résistance aux antibiotiques

"La résistance aux antimicrobiens s’attaque aux fondements de la médecine moderne et met en péril la vie de millions de personnes", a indiqué le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. "Pour comprendre véritablement l’ampleur de la menace mondiale et mettre en place une riposte de santé publique efficace à la résistance aux antimicrobiens (RAM) nous devons développer les analyses microbiologiques et fournir des données de qualité garantie dans tous les pays, et pas seulement dans les pays les plus riches", ajoute-t-il.

Pour l'OMS, obtenir des données de l’ensemble des nations aidera à identifier plus finement les causes de la hausse de la résistance aux antibiotiques, mais également à enrayer cette progression.