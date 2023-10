Démence : un risque élevé de troubles psychiatriques avant le diagnostic

L'ESSENTIEL Le risque de troubles psychiatriques a commencé à augmenter trois ans avant le diagnostic de démence et a atteint son maximum la semaine suivant l’identification de la maladie.

Au cours de l'année précédant le diagnostic, l’équipe a constaté une nette augmentation de la consommation de médicaments psychotropes.

La consommation d'antidépresseurs était systématiquement plus élevée chez les patients touchés par la démence que chez les volontaires témoins, et la différence augmentait à partir de deux ans avant le diagnostic de démence (15,9 % contre 7,9 %).

Quelles sont les tendances temporelles du risque de troubles psychiatriques avant et après le diagnostic de démence, par rapport aux adultes ne présentant pas de déclin cognitif ? C’est la question que se sont posés des chercheurs espagnols et suédois. Pour y répondre, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue JAMA Network Open.

Démence : le risque de troubles psychiatriques a commencé à augmenter trois ans avant le diagnostic

Afin de mener à bien leurs travaux, les scientifiques ont examiné les schémas temporels de risque de troubles psychiatriques (y compris la dépression, l'anxiété, les troubles liés au stress, les troubles liés à l'utilisation de substances, les troubles du sommeil et les troubles psychotiques) chez les patients atteints de démence avant, au moment et après l'obtention d'un diagnostic. Pour leur analyse, ils ont passé en revue les données de 796.505 personnes, obtenues à partir de six registres entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2017.

Les auteurs ont constaté que le risque de troubles psychiatriques était systématiquement plus élevé chez les participants touchés par la démence que chez les volontaires dits "témoins". "Il a commencé à augmenter trois ans avant le diagnostic, a atteint son maximum au cours de la semaine suivant le diagnostic et a diminué rapidement par la suite. Une réduction du risque par rapport aux témoins a été observée à partir de cinq ans après le diagnostic", peut-on lire dans les recherches.

Antidépresseurs : une consommation plus élevée chez les adultes atteints de démence

Selon l’équipe, les résultats étaient similaires pour la maladie d'Alzheimer, la démence mixte, la démence vasculaire et la démence non spécifiée. Parmi les personnes atteintes de démence, une consommation nettement plus élevée de médicaments psychotropes a été observée dans l'année précédant le diagnostic de démence et a atteint son maximum six mois après le diagnostic.

Dans le détail, la consommation d'antidépresseurs était toujours plus élevée chez les patients souffrant de démence que chez les participants témoins. La différence augmentait à partir de deux ans avant le diagnostic de démence, atteignait son maximum environ six mois après le diagnostic, puis diminuait lentement à partir de trois ans après l’identification de la maladie, mais restait plus élevée que chez les patients témoins cinq ans après le diagnostic.

"Ces résultats suggèrent que la gestion des comorbidités psychiatriques est cruciale pour les personnes atteintes de démence à tous les stades de la maladie", ont conclu les chercheurs.