États-Unis : des médecins découvrent un cas de maladie médiévale mortelle

Au Moyen-Âge, plusieurs pandémies de lèpre ont lieu à partir du 11e siècle jusqu’au 14e siècle. Également appelée maladie de Hansen, cette pathologie est désormais plus rare. Toutefois, près de 200.000 nouveaux cas de lèpre sont enregistrés chaque année, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). "La lèpre reste un problème de santé publique majeur pour plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine", a noté l’Institut Pasteur.

Un cas de lèpre observé aux États-Unis

Aux États-Unis, un nouveau cas de lèpre a récemment été rapporté. Le jeune patient âgé d’une vingtaine d’années pensait souffrir d’une éruption cutanée. Les premiers tests menés sur la peau de l’homme originaire du Texas n’ont rien donné, pourtant des plaques étaient présentes sur sa peau et il souffrait d’engourdissement et de picotements depuis trois mois. L’équipe médicale a donc ensuite transmis un échantillon de peau à un laboratoire spécialisé, qui a posé le diagnostic de la lèpre, selon un article du journal the Sun.

La lèpre est une maladie infectieuse chronique due au bacille Mycobacterium leprae, qui atteint principalement la peau et les nerfs périphériques. L’évolution de la pathologie est lente : la période d’incubation est en moyenne de cinq ans, et les symptômes peuvent parfois apparaître 20 ans après la contamination. La lèpre se caractérise par des lésions de la peau, des nerfs périphériques, de la muqueuse des voies respiratoires supérieures et des yeux.

Comment se transmet la lèpre ?

La lèpre se transmet par le biais de gouttelettes contaminées issues du nez et de la bouche du malade. La contagion a donc lieu lors d’un contact étroit et prolongé, pendant plusieurs mois, avec un individu touché par lèpre. "Le fait d’être occasionnellement en contact avec une personne atteinte de la lèpre, par exemple de lui serrer la main, de la serrer dans les bras, de partager un repas avec elle ou de s’asseoir à côté d’elle, ne suffit pas pour contracter la maladie. De plus, le malade cesse d’être contagieux lorsqu’il commence le traitement", a indiqué l’OMS.

Lèpre : quels sont les traitements ?

En l’absence de prise en charge, la lèpre peut engendrer des incapacités progressives et permanentes. Un traitement à un stade précoce permet donc de prévenir ces risques de complication. "Le schéma thérapeutique actuellement recommandé est une polychimiothérapie qui comprend trois médicaments : la dapsone, la rifampicine et la clofazimine. La durée du traitement est de six mois pour les cas paucibacillaires [ndlr une à cinq lésions cutanées insensibles] et de 12 mois pour les cas de multibacillaires [plus de cinq lésions cutanées insensibles]. La polychimiothérapie permet d’éliminer l’agent pathogène et de guérir le malade", a assuré l’OMS.