Télétravail : un risque accru de lombalgie, selon Santé Publique France

L'ESSENTIEL D’après les études existantes, le télétravail peut être à l’origine d’une sédentarité accrue, d’adoption de postures du tronc prolongées et inconfortables ou encore d’une augmentation des risques psychosociaux, comme l’isolement social, qui influencent la survenue et l’évolution de la lombalgie.

La quantité de télétravail effectuée chaque semaine a un impact sur le risque de développer une lombalgie : 9% des télétravailleurs à temps plein ont signalé une lombalgie, contre 5% des télétravailleurs à temps partiel.

Santé Publique France identifie des leviers d'action pour réduire l'impact du télétravail sur la santé : horaires de travail flexibles, pratique d'une activité physique régulière, séances de stretching et d'étirements, aménagement ergonomique des espaces de travail à domicile...

Sédentarité accrue, adoption prolongée de postures inconfortables, isolement social... Quel impact le télétravail, généralisé par les confinements successifs liés à l'épidémie de Covid de 2020, a-t-il sur le bien-être des travailleurs ? Une nouvelle étude menée par Santé Publique France, sur la base d’un panel de l’enquête CoviProv, examine le lien entre les conditions de télétravail et certains problèmes de santé, tels que la lombalgie ou la dépression.

9% des télétravailleurs à temps plein ont développé une lombalgie

L’agence sanitaire s’est appuyée sur les données de près de 1.500 travailleurs qui n'avaient pas de lombalgie au début du troisième confinement, en mars 2021. Afin de mesurer les conséquences du télétravail sur leur santé, ils ont pris en compte plusieurs variables comme le nombre de jours télétravaillés, le niveau de satisfaction vis-à-vis des conditions de télétravail, l’âge, la corpulence... Résultat, il apparaît que la quantité de télétravail effectuée chaque semaine a un impact sur le risque de développer une lombalgie : 9 % des télétravailleurs à temps plein ont signalé une lombalgie, contre 5 % des télétravailleurs à temps partiel. Des chiffres qui soulignent l'importance de trouver un équilibre entre le télétravail et le travail en présentiel afin de réduire les risques pour la santé.

Le télétravail aurait également un impact sur la santé mentale des travailleurs. L'étude montre en effet une augmentation de la prévalence des symptômes dépressifs chez les télétravailleurs, comparés à ceux qui travaillent en présentiel. Plusieurs facteurs sont en cause, tels que l'isolement social, le manque d’interactions avec les collègues, ou encore la difficulté à dissocier vie professionnelle et vie personnelle. Il est donc essentiel de mettre en place des actions de soutien psychologique pour les télétravailleurs, comme par exemple des séances de coaching ou des groupes de soutien.

Des pistes pour réduire l'impact du télétravail sur la santé

L'étude de Santé Publique France identifie plusieurs leviers d'action pour réduire l'impact du télétravail sur la santé des travailleurs. Il est notamment recommandé d'établir des horaires de travail flexibles, de favoriser le maintien de l'activité physique régulière, de mettre en place des séances de stretching et d'étirements, ou encore de veiller à l'aménagement ergonomique des espaces de travail à domicile. Il est également important de mettre en place un suivi régulier de la santé des travailleurs, via des consultations médicales ou en ligne, pour détecter et traiter les problèmes de santé dès leur apparition.