Santé cognitive : voici les aliments les plus nocifs pour le cerveau

L'ESSENTIEL Les viandes ultra-transformées et les boissons sucrées augmentent le risque de déficience cognitive, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs n'ont pas repéré de lien entre le déclin cognitif et les autres types de produits transformés.

Les scientifiques appellent à privilégier les produits frais et de saison.

Depuis des années, des études montrent que la consommation d’aliments ultra-transformés est mauvaise pour la santé cérébrale. Mais quels sont ceux qui font le plus de mal au cerveau, parmi tous les produits disponibles dans nos étals ? C’est la question que se sont posée des chercheurs de l’université Virginia Tech.

Selon leurs travaux publiés dans la revue l’American Journal of Clinical Nutrition, il faut particulièrement se méfier de la viande ultra-transformée et des boissons sucrées !

Cerveau : attention à la viande transformée et aux boissons sucrées

Pour déterminer quels sont les aliments ultra-transformés les plus nuisibles pour la santé du cerveau, l’équipe a suivi 4.750 adultes américains de plus de 55 ans. Les habitudes alimentaires des participants ont été évaluées à l’aide d’un questionnaire. En parallèle, ils passaient des tests cognitifs tous les deux ans de 2014 à 2020. Au cours des 7 ans de la recherche, 1.363 participants ont développé des troubles cognitifs.

L’analyse des données a montré que la consommation d'une portion quotidienne moyenne supplémentaire de viandes ultra-transformées (saucisse, charcuterie…) était associée à un risque accru de 17 % de développer une déficience cognitive. Les amateurs de boissons sucrées (soda, thé glacé…) voyaient aussi leur risque de troubles cognitifs augmenter de 6,3 % à chaque portion supplémentaire.

Si ces deux familles de produits industriels étaient fortement pointées du doigt, les autres aliments ultra-transformés – comme les sucreries, les pâtes à tartiner, les plats préparés ou encore les céréales et produits laitiers - ne présentaient pas en revanche d'associations avec un risque accru de déficience cognitive.

Manger sainement pour protéger la santé cognitive

Pourquoi les boissons sucrées et les viandes transformées font du mal au cerveau ? Les auteurs de l’étude avancent une explication dans leur article. "Le lien entre les produits animaux ultra-transformés et les boissons ayant des effets sur les fonctions cognitives pourrait s'expliquer, en partie, par leurs ingrédients, tels que les additifs, ou par la faible composition nutritionnelle des produits riches en sucres simples et pauvres en fibres alimentaires", écrivent-ils.

Ils invitent ainsi la population à éviter ces aliments et à leur préférer des produits frais et de saison. En effet, ils rappellent qu’avoir une alimentation équilibrée, variée et saine est l'un des meilleurs moyens de protéger son cerveau.