Elle crie si fort que ses poumons se décrochent en plein concert

L'ESSENTIEL Après avoir crié trop fort pendant un concert, une adolescente de 16 ans a eu des troubles respiratoires.

Les médecins lui ont diagnostiqué un pneumothorax, qui est une présence anormale d’air dans la cavité pleurale.

Mais l’air était aussi présent au centre de son thorax (pneumomédiastin) et dans sa gorge (pneumoretropharyngeum).

Night Changes, What Makes You Beautiful, Drag Me Down, Story of My Life : voici quelques-uns des titres qu’une adolescente de 16 ans a dû crier pendant un concert du groupe One Direction… Et elle a tellement crié qu’elle a eu des problèmes pulmonaires dès le lendemain, d’après un cas “extraordinaire” selon les médecins, rapporté par Live Science.

Une adolescente essoufflée après avoir crié pendant un concert

Après avoir crié pendant ce concert, l’adolescente de 16 ans n’a pas de douleur mais s'essouffle. Le lendemain, cette difficulté à respirer persiste et elle décide de se rendre aux urgences. Sur place, elle explique toute la situation aux médecins, y compris les cris pendant le concert, et se fait examiner.

En appuyant sur le cou et la poitrine de la patiente, les professionnels de santé entendent un bruit appelé “crépitement”, qui est dû à de petites bulles d'air qui s'échappent des poumons. Il font passer une radiographie à la patiente pour confirmer le diagnostic.

Les résultats tombent rapidement : la patiente est atteinte d’un pneumothorax, c’est-à-dire une présence anormale d’air dans la cavité pleurale, ce qui explique les crépitements entendus par les médecins. Le traitement d’un pneumothorax dépend de sa gravité et de sa cause. Les moins graves disparaissent tout seul, avec du repos. Les plus importants nécessitent une opération.

De l’air dans les poumons, le thorax et la gorge

Mais chez cette adolescente, les bulles d’air n’étaient pas seulement présentes dans les poumons. Les médecins en ont aussi découvert dans sa gorge (pneumoretropharyngeum) et au centre de son thorax, dans l’espace entre ses deux poumons (pneumomédiastin).

Mais tout cela est-il dû aux cris ? D’après les professionnels de santé, c’est bien à cause de ces hurlements que la jeune fille a eu ces trois troubles pulmonaires. Néanmoins, ils n’ont pas trouvé de déchirure par laquelle l'air aurait pu passer.

Dans la littérature scientifique, des cas de patients ayant développé un pneumomédiastin à la suite de cris prolongés avaient déjà été rapportés. Mais, jusqu’à présent, le développement de ces trois conditions (pneumothorax, pneumomédiastin et pneumoretropharyngeum), en même temps, n'avait jamais eu lieu à cause de hurlements.

Habituellement, ces pathologies concernent des patients qui ont déjà des problèmes respiratoires ou des personnes pratiquant des activités avec de grandes variations de pression atmosphérique, comme c’est le cas pour les plongeurs ou les pilotes de chasse. Mais ce nouveau cas pourrait donc ajouter les hurlements à la liste des causes de pneumothorax, pneumomédiastin et pneumoretropharyngeum.

À 16 ans, la patiente s’est vite rétablie. Elle a immédiatement été prise en charge à l’hôpital. Dans un premier temps, elle a eu un masque à oxygène pour l’aider à respirer. Le lendemain, elle se sentait déjà mieux, ce qui a été confirmé par une radiographie montrant que son état était stable. Elle a donc pu rentrer chez elle.