Fête de la musique, concerts, festivals, discothèques : comment bien protéger son audition

L'ESSENTIEL 10 millions de personnes ont des problèmes d'audition dans notre pays, soit 16 % de la population française.

Pourtant, 1 Français sur 2 ne fait jamais évaluer son audition.

Alors les concerts debout et les discothèques vont reprendre le 30 juin et le 9 juillet, et que la fête de la musique se tient ce soir, Pourquoi Docteur vous explique, avec les conseils de professionnels de l'audition, comment bien prendre soin de vos oreilles.

1/ Bien s’équiper de casques et d'écouteurs

Les casques et écouteurs à technologie de réduction active de bruit (dit ANC) permettent de réduire le bruit extérieur et donc de ne pas augmenter le niveau sonore pour masquer les nuisances.

2/ Diversifier les genres musicaux

En effet, toutes les musiques ne s’écoutent pas de la même façon. Par exemple, les musiques urbaines et électroniques s’écoutent généralement à des niveaux plus élevés pour profiter des basses. N'hésitez pas à alterner de temps en temps avec de la musique classique ou du jazz, par exemple.

3/ Utiliser des bouchons d'oreilles

Pendant un concert, une protection (bouchons d’oreilles) est absolument recommandée pour éviter les traumatismes auditifs dus à des niveaux sonores souvent bien trop élevés, largement au-dessus des 100 décibels. "Et contrairement aux idées reçues, on profite parfaitement de la musique avec des bouchons, qui ne coupent pas totalement le son", précise Audika.

4/ Limiter l'exposition aux enceintes

Pendant un concert ou en discothèque, il faut éviter de rester exposé de façon prolongée à côté des enceintes. "La puissance sonore décuple les sensations mais peut aussi causer de graves séquelles sur l'audition", explique Audika.

5/ Reposer ses oreilles après les avoir sollicitées

Lorsque notre audition a été sollicitée fortement, une pause s’impose. Après un concert, un festival ou une sortie en boîte de nuit, il convient de privilégier les espaces relaxants. "Il est possible d’écouter de la musique douce, mais en évitant de le faire en portant des écouteurs", conclut Audika.