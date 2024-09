Grossesse : les «polluants éternels» augmentent le risque d'obésité et de maladie cardiaque

L'ESSENTIEL Les femmes qui présentent des taux élevés de PFAS pendant leur grossesse ont un risque accru de prise de poids à long terme.

Elles sont également plus susceptibles de développer des maladies cardiaques plus tard dans leur vie.

Pour les chercheurs, il est important d'essayer de limiter son exposition aux PFAS.

Les PFAS – aussi surnommées polluants éternels - posent de véritables problèmes pour la santé. Ces produits chimiques, présents dans de nombreux produits du quotidien, sont soupçonnés d’interférer avec les hormones et d’être responsable de plusieurs troubles comme l'obésité, la stérilité ou encore le cancer.

Une nouvelle étude, menée par Harvard TH Chan School of Public Health et Endocrine Society, montre que la grossesse est une période particulièrement sensible d’exposition aux PFAS.

Grossesse : l’exposition aux PFAS augmente les risques d’obésité

Pour cette recherche publiée dans la revue Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, les scientifiques ont réuni 547 femmes enceintes au début de la trentaine. Leurs niveaux de PFAS pendant la grossesse ont été relevés. L'équipe a ensuite suivi les volontaires jusqu’à l’âge de 50 ans.

Les analyses ont montré que les participantes ayant des niveaux élevés de PFAS dans le sang au début de la grossesse pesaient plus et avaient davantage de graisse corporelle à 50 ans que celles avec des taux plus faibles. Ces deux éléments les rendent potentiellement plus vulnérables à l'obésité et aux problèmes de santé cardiaque plus tard dans la vie, précisent les chercheurs dans un communiqué.

Face à cette découverte, le premier auteur de l'étude, Jordan Burdeau, estime qu’il est "important d'essayer de limiter votre exposition aux PFAS, car cela pourrait réduire votre risque de problèmes de santé plus tard dans la vie".

Mieux comprendre les effets des PFAS sur la santé

Les substances per- et polyfluoroalkylées sont présentes dans de nombreux produits depuis les années 1950. On en retrouve dans les emballages alimentaires, les vêtements, les ustensiles de cuisine, les mousses anti-incendie, les gaz réfrigérants, les revêtements antiadhésifs, les cosmétiques, et même les dispositifs médicaux. Cette utilisation très importante entraîne une pollution de tous les milieux (eau, air, sol...) ainsi que des organismes vivants, et par effet domino de la chaîne alimentaire.

Compte tenu de leur forte présence, il est essentiel de bien comprendre les effets de ces polluants sur la santé par le biais de recherches comme celle réalisée par l’équipe de la Harvard TH Chan School of Public Health.

"Nos résultats pourraient améliorer la compréhension des effets des PFAS sur la santé cardiométabolique pendant la grossesse, ce qui pourrait à son tour améliorer la prévention ou la détection précoce des effets indésirables sur la santé cardiométabolique chez les femmes", conclut Jordan Burdeau.