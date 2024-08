Grossesse : même une cigarette par jour peut faire du mal au bébé

L'ESSENTIEL Même fumer 1 à 2 cigarettes par jour avant ou pendant la grossesse est associé à des problèmes de santé majeurs chez le nouveau-né.

Les bébés font face entre autres à un risque accru d'admission aux soins intensifs à la naissance.

Les chercheurs concluent qu'il n'y a pas de période sûre et pas de niveau sûr de tabagisme peu de temps avant ou pendant la grossesse.

Le tabac est fortement déconseillé lorsque vous êtes enceinte… Cette mauvaise habitude a des effets néfastes sur la santé du bébé, cela même si vous ne fumez qu’une ou deux cigarettes par jour avant ou durant votre grossesse. Voici les conclusions d’une étude publiée sur le site du Journal of epidemiology & Community Health.

Grossesse : le tabac n’est vraiment pas bon pour le bébé

Pour déterminer l'impact de la fréquence du tabagisme sur la grossesse et le fœtus, les chercheurs ont repris les données concernant les naissances survenues entre 2016 et 2019 du système national de statistiques de l'état-civil des USA. Cela représentait un total de 15.379.982 naissances vivantes.

Après avoir exclu les naissances multiples, les femmes qui avaient une pression artérielle élevée ou un diabète avant la grossesse, ou qui n'avaient pas d'informations sur le tabagisme au cours des trois mois précédant et pendant leur grossesse, 12.150.535 paires mère-enfant étaient disponibles pour l'analyse.

Un peu plus de 9 % des patientes ont reconnu fumer avant la grossesse, 7 % au cours du premier trimestre, 6 % au deuxième et moins de 6 % au troisième. La fréquence du tabagisme a également été relevée.

Les bébés des fumeuses avaient plus de risque pour les problèmes de santé néonatale. Les chercheurs ont relevé un risque accru pour le bébé d’un besoin de ventilation assistée après l'accouchement, d’une admission en soins intensifs, de sepsis ou encore de convulsions et de problèmes neurologiques graves. La prévalence de tous ces problèmes a été évaluée à un peu moins de 9,5 %.

"Le risque de plus d'un problème majeur de santé néonatale, si la mère fumait avant la grossesse, était 27 % plus élevé, et de 31 à 32 % plus si elle fumait à tout moment pendant sa grossesse", notent les auteurs dans leur communiqué. "En ce qui concerne le timing, les femmes qui ne fumaient qu'avant la grossesse ou seulement pendant le premier, le deuxième ou le troisième trimestre avaient plus de chances que leur nouveau-né souffre de plus d'un problème de santé majeur que les femmes qui ne fumaient à aucun moment."

Les "petites" fumeuses ont aussi un risque accru de problèmes de santé néonatale

Le tabac a des effets néfastes importants sur les bébés même chez les “petites” fumeuses. L’étude révèle que même allumer 1 à 2 cigarettes par jour était associé à un risque accru de problèmes de santé néonatal majeurs. Par exemple, chez les mères qui fumaient 1 à 2 cigarettes par jour avant la grossesse, le risque était 16 % plus élevé. Il était de 31 % plus important si elles avaient 20 cigarettes ou plus par jour. Le risque d'admission aux soins intensifs pour leur nouveau-né était 13 % plus élevé avec un nombre quotidien de 1 à 2 cigarettes, augmentant à 29 % de plus pour 20 cigarettes ou plus.

Ces résultats conduisent les chercheurs à estimer "qu'il n'y a pas de période sûre et pas de niveau sûr de tabagisme peu de temps avant ou pendant la grossesse". De plus, ils rappellent d'une manière générale "la nécessité d'empêcher l'initiation au tabagisme pour les non-fumeurs et de promouvoir l'abandon du tabac pour les fumeurs".