Hypertension : elle peut aussi toucher les enfants… et c’est dangereux

L'ESSENTIEL Les enfants qui ont une pression artérielle plus élevée à l'âge de 7 ans, sont plus susceptibles de mourir prématurément à la cinquantaine.

Plus la tension de l'enfant est élevé, plus le risque est accru.

Pour les chercheurs, il est important de surveiller la pression artérielle des enfants pour repérer les cas d'hypertension.

L’hypertension artérielle n’est pas qu’un trouble de l’adulte. On estime qu'environ 4 % des enfants ont aussi une pression artérielle trop élevée et problématique. Et cela n’est pas sans conséquence sur leur santé. Une étude préliminaire présentée lors des sessions scientifiques sur l'hypertension de l'American Heart Association en 2025, organisées du 4 au 7 septembre à Baltimore montre que les jeunes patients qui souffrent d’hypertension à l’âge de 7 ans sont plus susceptibles de mourir d’une maladie cardiovasculaire à la cinquantaine.

Décès cardiovasculaire : faire de l’hypertension dans l’enfance augmente les risques

Pour évaluer les risques sur le long terme des enfants hypertendus, les chercheurs ont repris les dossiers médicaux d'environ 38.000 enfants dont la tension artérielle a été prise à l'âge de 7 ans dans le cadre du projet Collaborative Perinatal Project (CPP) mené entre 1959 et 1965. Les participants ont été suivis en moyenne 54 ans. 2.837 d’entre eux sont décédés en 2016, dont 504 à cause de maladies cardiovasculaires.

"La tension artérielle mesurée chez les enfants à sept ans a été convertie en percentiles spécifiques à l'âge, au sexe et à la taille, conformément aux recommandations de pratique clinique de l'Académie américaine de pédiatrie", précisent les auteurs dans leur communiqué. C’est-à-dire lorsque les chercheurs déterminaient que l’enfant se situait au 95e percentile, sa tension était plus élevée que 95 % des enfants.

Après avoir compilé l’ensemble des données, l’équipe a déterminé que les jeunes qui avaient une pression artérielle plus élevée à l'âge de sept ans étaient plus susceptibles de mourir prématurément à la cinquantaine. Dans le détail, la pression artérielle élevée (90-94e centile) et l'hypertension (≥95e centile) étaient associées à un risque de décès cardiovasculaire précoce à l'âge adulte de 40 % à 50 %.

Les enfants dont la pression artérielle était modérément supérieure à la moyenne avaient aussi un risque de décès cardiovasculaire prématuré supérieur de 13 % pour la tension systolique et de 18 % pour la tension diastolique.

Cœur : dépister les enfants hypertendus pour mieux les prendre en charge

"Même dans l'enfance, mesurer la pression artérielle est important, car l'hypertension artérielle chez les enfants peut avoir de graves conséquences tout au long de leur vie. Il est crucial de connaître la tension artérielle de votre enfant", assure le Dr Alexa Freedman, Ph.D., auteure principale de l'étude et professeure adjointe au département de médecine préventive de la Feinberg School of Medicine de l'Université Northwestern à Chicago, dans un communiqué.

Face à leurs résultats, la scientifique et ses collègues appellent à promouvoir le dépistage de la tension artérielle dans l’enfance ainsi que la prise en charge des jeunes patients identifiés.