Hypertension : ces 5 aliments pourraient faire baisser votre pression artérielle

L'ESSENTIEL Avant de bénéficier de médicaments antihypertenseurs, les adultes hypertendus doivent changer leur mode de vie, notamment adopter une alimentation équilibrée.

Selon un médecin américain, les patients devraient miser sur la banane, le chocolat noir, la betterave, la grenade et le gingembre pour faire baisser leur pression artérielle.

En parallèle, ces derniers doivent limiter leur consommation de sel et d’alcool.

Lorsque la pression est trop élevée dans les artères et persiste dans le temps, on parle d’hypertension artérielle (HTA). Quand cette maladie, souvent silencieuse, n’est pas contrôlée, elle augmente le travail du cœur qui s'épuise (insuffisance cardiaque), constitue un important facteur de risque cardiovasculaire impliqué dans la survenue d'infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébral, d'artériopathie des membres inférieurs. En outre, elle favorise la survenue des maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer. En clair, il est important de la détecter le plus tôt possible afin d’être rapidement traité.

La prise en charge de l’hypertension repose sur un changement de mode de vie, et si cela est insuffisant pour obtenir un retour à la normale des chiffres de tension artérielle, des médicaments antihypertenseurs sont prescrits. Parmi les mesures hygiénodiététiques, on retrouve l’adoption d’une alimentation équilibrée. "Incorporer davantage de fruits et légumes dans son alimentation peut aider à maintenir la tension artérielle à des valeurs basses. Il faut absorber au moins cinq portions de fruits et légumes par jour, une portion étant constituée de 80 g", indique l’Assurance Maladie.

HTA : les 5 aliments à privilégier

Dans une vidéo, publiée sur Instagram, le docteur Saurabh Sethi, médecin gastro-entérologue formé à Harvard et à Stanford, donne plus de précisions et révèle les cinq aliments, "dont l'efficacité a été prouvée par des recherches scientifiques", que les personnes hypertendues devraient privilégier. Dans la liste, on retrouve :

La banane : "elle est riche en potassium, ce qui contribue à réduire la tension artérielle en aidant les reins à éliminer l'excès de sodium"

: "elle est riche en potassium, ce qui contribue à réduire la tension artérielle en aidant les reins à éliminer l'excès de sodium" Le chocolat noir : "il est rempli de magnésium et de flavanols qui réduisent la tension artérielle en stimulant la production d'oxyde nitreux"

: "il est rempli de magnésium et de flavanols qui réduisent la tension artérielle en stimulant la production d'oxyde nitreux" La betterave : ce légume "améliore la tension artérielle grâce à ses nitrates organiques que le corps convertit en oxyde nitreux"

: ce légume "améliore la tension artérielle grâce à ses nitrates organiques que le corps convertit en oxyde nitreux" La grenade : ce fruit "réduit la tension artérielle en abaissant les niveaux de l'enzyme de conversion de l'angiotensine"

: ce fruit "réduit la tension artérielle en abaissant les niveaux de l'enzyme de conversion de l'angiotensine" Le gingembre : il "peut agir comme un bloqueur naturel des canaux calciques, ce qui en fait un outil utile pour la gestion de la tension artérielle"

Diminuer sa consommation de sel et d’alcool en cas d’hypertension

En parallèle, les adultes atteints d’hypertension artérielle doivent limiter leur apport en sel. "En moyenne, nous consommons 8,5 g de sel par jour alors que 5 à 6 g suffisent et ceci représente environ le contenu d’une petite cuillère. Un apport journalier de 5 à 6 g permet de baisser la pression artérielle sans traitement. (…) Plutôt que d’essayer de connaître exactement la dose de sel que vous allez manger, essayez autant que possible de choisir des aliments contenant peu de sel", peut-on lire sur le site de l’Assurance Maladie. Il est également fortement recommandé aux patients de réduire leur consommation d’alcool.