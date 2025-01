Un jeu vidéo d'une minute pour détecter l'autisme chez les enfants

L'ESSENTIEL Un jeu vidéo d'une minute, appelé CAMI, qui analyse les compétences d'imitation motrice grâce à un suivi des mouvements, pourrait révolutionner le diagnostic de l'autisme.

Il a pu distinguer l'autisme des enfants neurotypiques avec 80 % de précision, et le différencier du TDAH avec 70 % de succès. Facile à utiliser, rapide et peu coûteux, CAMI simplifie un processus habituellement long et onéreux.

Cet outil prometteur pourrait être adapté à des enfants plus jeunes ou ayant des troubles sévères, et ainsi transformer les diagnostics à l'échelle mondiale.

Diagnostiquer l’autisme chez les enfants peut être un processus long, coûteux et complexe, notamment lorsque des troubles comme le TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) sont également présents. En quête de solutions, une équipe de chercheurs du Kennedy Krieger Institute (Etats-Unis) et de la Nottingham Trent University (Royaume-Uni) vient de mettre au point une méthode diagnostique innovante : un jeu vidéo d’une minute capable de différencier les enfants autistes des enfants neurotypiques ou atteints de TDAH.

Une approche basée sur l’imitation motrice

Ce nouvel outil, appelé Computerized Assessment of Motor Imitation (CAMI), utilise la technologie de suivi des mouvements pour analyser les compétences d’imitation motrice. Dans le cadre de l’étude, 183 enfants âgés de 7 à 13 ans ont participé à une séance d’imitation de mouvements ressemblant à une danse, tandis que leurs performances étaient mesurées par le jeu vidéo.

Les résultats, publiés dans The British Journal of Psychiatry, montrent que CAMI a pu identifier les enfants atteints d’autisme des enfants neuroatypiques avec une précision de 80 %, et distinguer l’autisme du TDAH avec une précision de 70 %. Des résultats "encourageants", alors que distinguer l’autisme du TDAH est souvent un défi même pour des cliniciens chevronnés.

Le CAMI se distingue par sa simplicité. "L’autisme est souvent perçu comme un trouble de la communication sociale, mais les difficultés sensori-motrices, comme l’imitation motrice, jouent un rôle crucial. CAMI identifie justement l’autisme en exploitant ces difficultés distinctes du TDAH", soulignent les chercheurs dans un communiqué, vidéo à l'appui.

Une révolution dans le diagnostic ?

Ce jeu vidéo, rapide et ludique, pourrait être adapté pour des enfants plus jeunes ou ayant des troubles développementaux plus sévères. Avec des coûts réduits et une installation facile, CAMI pourrait transformer les diagnostics dans le monde entier. "En identifiant l’autisme avec davantage de précision, nous pourrions prodiguer les soins nécessaires aux enfants pour améliorer leur qualité de vie et leurs perspectives à long terme", concluent les auteurs.