Troubles de la vue : un jeu vidéo remboursé par la sécurité sociale

L'ESSENTIEL Les pathologies rétiniennes, comme la DMLA ou l’œdème maculaire, sont les principales causes de malvoyance et de cécité en Europe.

L’utilisation de cette application est contre-indiquée pour les personnes épileptiques.

Jouer pourrait préserver notre santé. L'Assurance maladie mène actuellement une expérimentation avec le jeu vidéo Odysight. Disponible sur smartphone, il permet de détecter les troubles de la vision, mais pas de les soigner. Il doit être prescrit par un médecin ophtalmologue, qui pourra utiliser les résultats du patient pour repérer un trouble visuel.

Odysight : quel est ce jeu remboursé par l’Assurance maladie ?

Le jeu Odysight repose sur deux outils : des tests visuels et des puzzles. Il est destiné à des patients nécessitant un suivi visuel régulier, en particulier ceux atteints de pathologies de la rétine ou susceptibles d'en développer. "Les puzzles, originaux, ludiques et de difficulté croissante, renforcent la motivation des patients à réaliser leurs examens : les utilisateurs qui résolvent des puzzles sont en effet 3 fois plus observants sur la durée", précisent ses créateurs sur leur site.

Grâce à un tableau de bord, le médecin prescripteur a accès à tous les résultats du patient, en temps réel. "Si l'application détecte une baisse d'acuité visuelle, elle invite le patient à refaire un test le jour suivant, développe le communiqué d’Odysight. Si le second test confirme les résultats, une notification de baisse d'acuité visuelle est envoyée au patient l'incitant à prendre rendez-vous auprès du professionnel de santé." En parallèle, le médecin voit le profil de son patient s’afficher en rouge sur son tableau de bord.

Pourquoi l’Assurance maladie rembourse un jeu vidéo ?

Le remboursement d’Odysight est permis grâce à l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale. Il concerne les "innovations contribuant à améliorer le parcours de soin des patients et l’efficience du système de santé". En somme, elle vise à repérer suffisamment tôt les pathologies pour permettre une meilleure prise en charge, et à éviter des visites de contrôle inutiles.

Dans son projet, Edouard Gasser, co-fondateur de la start-up Tilak Healthcare qui a créé le jeu, explique également vouloir "apporter une réponse à un 'effet ciseaux' démographique structurel : la densité d’ophtalmologistes baisse alors que le nombre de patients atteints de maculopathies chroniques augmente notamment du fait du vieillissement de la population".

Pour l’heure, l’application est en phase d’expérimentation : 1.500 patients ont reçu des codes spécifiques pour utiliser le jeu gratuitement. À terme, elle devrait rejoindre la liste des produits et dispositifs remboursés par l’Assurance maladie.