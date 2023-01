Grippe ou Covid : un nouveau test peut détecter les 2 virus

L'ESSENTIEL Près de 19.242 passages aux urgences pour un syndrome grippal ont été enregistrés au 28 décembre, selon Santé publique France.

La grippe peut entraîner de graves complications chez les populations à risque : pneumonie, aggravation d’une maladie chronique existante…

Depuis plusieurs semaines, les hôpitaux français luttent contre une triple épidémie de Covid-19, de bronchiolite et de grippe. "Aujourd'hui, je ne sais plus quel mot employer. À chaque fois que je viens, je dis que ça ne va pas bien. On ne sait plus si les mots veulent dire quelque chose, mais la situation est extrêmement tendue dans les hôpitaux", avait déploré Rémi Salomon, président de la Conférence des présidents de la Commission médicale d’établissement des CHU, sur le plateau de BFMTV-RMC, le 21 décembre dernier.

Dans une majorité des cas, la grippe se caractérise par une forte fièvre, une toux, un mal de gorge, une fatigue extrême ou encore des douleurs musculaires. Des symptômes similaires à ceux du coronavirus. Les deux infections peuvent donc être difficiles à différencier sans un test de dépistage.

Un test antigénique pour identifier la grippe et la Covid-19

Des nouveaux tests antigéniques ont récemment été développés pour détecter la Covid-19 et la grippe. Une avancée qui permet d’adapter la prise en charge en fonction de la pathologie diagnostiquée. "C’est un vrai progrès […] Ca permet de prescrire moins d’antibiotiques et de le justifier auprès du patient. C’est un excellent outil d’éducation thérapeutique", a confié Jean-Paul Hamon, président d’honneur de la Fédération des médecins de France, au Journal du Dimanche (JDD). Ces tests de diagnostic rapide consistent à réaliser un prélèvement par voie nasale avec un écouvillon. Les résultats sont généralement disponibles en 15 à 30 minutes.

Depuis décembre 2022, Toda Pharma, une société strasbourgeoise spécialisée dans la fabrication de diagnostics rapides, commercialise un test antigénique appelé "Toda Fluronadiag" qui permet de détecter la Covid-19 et la grippe A ou B. "Les résultats arrivent en 15 minutes. C’est le même principe qu’un test antigénique que l’on connaît. Un seul long coton tige dans le nez suffit pour détecter les deux pathologies", a expliqué Sébastien Spiss, responsable communication de l’entreprise, à France 3 Grand Est.

Le test "Toda Fluronadiag" est-il pris en charge par la Sécurité sociale ?

Le taux de fiabilité pour le "Toda Fluronadiag" est de 96 % pour la Covid-19 et de 99 % pour la grippe A ou B. "Le prélèvement est le même, c'est du mucus nasal qu'on va récupérer, et qu'on ne va pas seulement faire migrer sur une bandelette qui va détecter les antigènes du Covid, mais aussi les antigènes de la grippe", a souligné Fabien Larue, directeur du laboratoire AAZ, responsable de la production de ce test.

Pour l’heure, les tests antigéniques détectant la grippe et la Covid-19 ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. En pharmacie, un test de dépistage rapide coûte 5 euros. Selon les informations de France Info, la Haute Autorité de Santé (HAS) réalise actuellement une évaluation du test "Toda Fluronadiag" en vue d’un potentiel remboursement.