Votre temps de réponse aux casse-têtes prédit vos risques d’infection

L'ESSENTIEL Le système immunitaire correspond aux cellules et aux organes qui protègent le corps en détruisant les micro-organismes (virus, bactérie, parasites...) qui provoquent des infections ou des maladies.

Une alimentation déséquilibrée, le stress, le manque de sommeil, la sédentarité peuvent contribuer à l'affaiblissement du système immunitaire.

Pour prédire les risques d’infection respiratoire ainsi que la sévérité de la maladie, il suffirait de répondre à des casse-têtes. Si vos temps de réaction ou de vigilance sont moins bons qu’à l’accoutumée, cela signifie que vous avez plus de risque d’être contaminé par les virus environnants. C'est ce qu'assurent des scientifiques de la Duke University School of Medicine et des universités de Virginie et du Michigan.

Les baisses de performances cognitives sont liées à l’immunité

Pour déterminer si les fonctions cognitives pouvaient à mesurer la performance immunitaire, les scientifiques ont suivi 18 volontaires sains. Ces derniers ont passé des tests de performance cérébrale trois fois par jour pendant trois jours, puis ont été exposés à un virus du rhume (rhinovirus). Les jeux cérébraux permettaient entre autres de jauger le temps de réaction, l'attention et la commutation rapide entre les chiffres et les symboles.

Par ailleurs, les chercheurs évaluaient l’excrétion virale des participants infectés ainsi que les symptômes qu’ils présentaient.

"Au début, nous n'avons pas trouvé que la fonction cognitive avait une association significative avec le risque accru de maladie parce que nous avons utilisé les scores bruts. Mais plus tard, lorsque nous avons examiné le changement au fil du temps, nous avons constaté que la variation de la fonction cognitive est étroitement liée à l'immunité et à la sensibilité aux infections graves", a expliqué Yaya Zhai de l’université du Michigan et première auteure de l'étude.

Ainsi, si les performances cognitives sont amoindries par rapport à d'habitude, le risque de contracter une maladie virale est plus important.

Des tests cognitifs réguliers pour évaluer les risques accrus d’infection

Grâce à sa découverte, l’équipe estime ainsi qu’il serait possible d’identifier les périodes de sensibilité accrue à la maladie via des plates-formes numériques. Il suffirait de surveiller des indicateurs cognitifs comme la vitesse et la précision de la frappe ainsi que la qualité du sommeil et le niveau de stress via une application pour évaluer les risques d’une personne d’avoir un système immunitaire amoindri.

"Nos résultats suggèrent que des marqueurs de performances cognitives régulièrement collectés, en combinaison avec des mesures de stress et de fatigue, peuvent être utiles pour prédire la sensibilité aux symptômes graves et à l'excrétion virale, avec une application clinique et épidémiologique potentielle", écrivent les auteurs de l’article paru dans la revue Scientific Reports le 30 décembre 2022.

Toutefois, Ronald Turner, professeur émérite de pédiatrie à l'Université de Virginie, reconnait : "Il s'agit d'une observation intéressante dans une étude relativement petite. J'espère qu'il y aura une chance de confirmer ces résultats dans une étude plus vaste et plus définitive."