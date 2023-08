Cancers infantiles : le cannabis thérapeutique a-t-il des effets sur les symptômes ?

L'ESSENTIEL Le cannabis thérapeutique est parfois utilisé pour soulager les symptômes des enfants atteints de cancer.

Une étude montre que les données sont insuffisantes en ce qui concerne la posologie mais aussi les bienfaits du cannabis thérapeutique dans le cas de cancers infantiles.

Pour ses auteurs, il est nécessaire de réaliser des études plus rigoureuses sur le sujet.

Chaque année, 1.800 cancers pédiatriques sont diagnostiqués en France chez les moins de 15 ans, d’après l’Institut Curie. "Bien que les traitements contre le cancer infantile se soient considérablement améliorés, (…) de nombreux enfants souffrent encore de symptômes comme la douleur, l’anxiété et la perte de poids à cause du cancer et de son traitement", expliquent des chercheurs de l’université de Manitoba au Canada. Depuis plusieurs années, les parents de certains de ces patients se sont dirigés vers le cannabis thérapeutique pour soulager les symptômes de leurs enfants. Ces scientifiques canadiens ont décidé de vérifier les effets du cannabis à usage médical pour ce type d'utilisation. Dans la revue spécialisée Cancer, ils présentent les résultats de leurs travaux.

Cannabis thérapeutique : des produits souvent utilisés contre les vomissements et nausées

Les chercheurs ont identifié 19 études portant sur un total de 1.927 participants atteints de cancer. "Les produits étudiés comprenaient des cannabinoïdes de qualité médicale, des cannabinoïdes synthétiques et des extraits de plantes de cannabis non spécifiés, précisent-ils. Les produits étaient le plus souvent utilisés pour gérer les nausées et les vomissements induits par la chimiothérapie."

Dans ces différents essais, les patients qui utilisaient des cannabinoïdes étaient plus susceptibles de ressentir de la somnolence, des étourdissements, et une bouche sèche, et ils avaient plus de risque de se sentir planer, observent les auteurs. "En outre, les participants ayant reçu des cannabinoïdes étaient presque quatre fois plus susceptibles d’abandonner l’étude en raison d’événements indésirables, par rapport au groupe témoin ayant reçu un placebo", ajoutent-ils. En revanche, aucun événement indésirable grave lié au cannabis n'a été signalé dans ces différentes études.

Cancer pédiatrique : un manque de preuves de l’intérêt du cannabis thérapeutique

Au-delà des effets secondaires, les chercheurs ont souhaité comprendre les potentiels bienfaits du cannabis thérapeutique chez les enfants atteints de cancer. Mais ils ont d’abord constaté qu’il y avait un manque de précision : "la plupart des études ne décrivaient pas de manière adéquate les types, les dosages, les fréquences et les voies d’administration des produits à base de cannabis", indiquent-ils. Les conclusions des différentes études étaient plutôt mitigées en ce qui concerne les effets positifs du cannabis thérapeutique. "Il était difficile de mesurer les bénéfices d’une étude à l’autre, compte tenu de la diversité des résultats et des conceptions des études ; cependant, dans les études interventionnelles avec des groupes témoins actifs, les cannabinoïdes ont été plus efficaces dans la gestion des nausées et des vomissements, développe Dr Lauren Kelly, autrice principale de cette recherche. Les données manquent sur les effets des cannabinoïdes sur la douleur, l’humeur, le sommeil et la qualité de vie liée à la santé." Selon elle, au vu des résultats très variables selon les enfants et les études, il est nécessaire de mener des études "plus rigoureuses" concernant les effets des cannabinoïdes sur les symptômes des enfants atteints de cancer.