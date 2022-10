Cannabis médical : une bonne alternative aux opioïdes ?

L'ESSENTIEL Les opioïdes sont des médicaments aux propriétés analgésiques utilisés principalement pour soulager la douleur. Ils peuvent aussi être produits ou obtenus illégalement.

Ils ont différents effets secondaires, les plus graves étant le risque de dépendance ou d’overdose, surtout quand la consommation se fait hors du cadre médical.

D’après les estimations de l’OMS, quelque 115.000 personnes sont mortes d’une surdose d’opioïdes en 2017. Les surdoses d’opioïdes, dont l’issue n’est pas forcément fatale, sont plus courantes que les surdoses mortelles.

Un récent rapport américain affirme que le cannabis médical pourrait grandement contribuer à mettre fin à la crise des opioïdes. Les chercheurs pensent en effet que le cannabis thérapeutique constitue une alternative viable aux opioïdes pour soulager la douleur.

Après avoir interrogé des milliers de personnes, les auteurs rapportent que les patients consommant de la marijuana médicale souffraient moins et se sentaient mieux physiquement et socialement. Le rapport a été publié dans la revue Substance Use and Misuse.

9 patients sur 10 ont eu une expérience positive avec le cannabis médical

Les scientifiques de l’Emerald Coast Research, une organisation de recherche basée en Floride, et de la faculté de médecine de l’université de Floride, soulignent que la majorité des répondants ayant pris de l'oxycodone, de la codéine ou un autre opioïde contre la douleur ont pu arrêter ou réduire leur consommation d'opioïdes après être passés au cannabis médical.

Au total, 2 183 personnes ont participé à l'enquête. Chacune était affectée par différents troubles tels que les troubles anxieux, la dépression, l'insomnie, le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et la douleur chronique. Plus de la moitié (61 %) consommaient des opioïdes avant de recevoir une ordonnance de cannabis médical, la plupart en ayant pris pendant au moins deux ans.

Les réponses au sondage ont révélé que la plupart des patients (90,6 %) trouvaient que le cannabis médical était très ou extrêmement utile pour traiter leur état de santé. Un pourcentage similaire (88,7 %) a déclaré qu'il était très ou extrêmement important pour leur qualité de vie. De plus, les niveaux de douleur ont été réduits chez 85,9 % des participants, tandis que 84 % d'entre eux ont signalé que leurs problèmes de santé n'interféraient pas autant qu'auparavant dans leurs activités sociales. Plus de la moitié ont ajouté que les activités physiques, comme le ménage ou les courses, sont devenues plus faciles à gérer par rapport à avant.

4 personnes sur 5 ont réussi à arrêter ou réduire leur consommation d'opioïdes

68,7 % ont noté avoir au moins un effet secondaire à cause du cannabis, le plus courant étant la somnolence, l'augmentation de l'appétit ou la sécheresse de la bouche : des effets secondaires bien moins conséquents que ceux de la plupart des opioïdes. Quatre personnes sur cinq (79 %) qui avaient l’habitude de prendre des opioïdes ont réussi à arrêter ou au moins à réduire leur consommation.

"Un grand nombre de personnes ressentent le besoin de prendre des analgésiques opioïdes", déclare la chercheuse Carolyn Pritchett, neuroscientifique et psychologue biologique, dans un communiqué. "S'il est possible d'utiliser à la place un médicament [le cannabis] avec moins d'effets secondaires nocifs, notamment de surdosage et de décès, alors cela devrait peut-être être envisagé", ajoute-t-elle.

Cependant, le rapport pointe certaines limites, notamment le fait que deux auteurs de l’étude ont des liens financiers ou commerciaux avec une société de cannabis médical. "Davantage de recherches, y compris des études qui suivent les patients au fil du temps, sont nécessaires avant que la substitution d'analgésiques opioïdes au cannabis médical ne devienne monnaie courante", conclut la chercheuse. La communauté scientifique insiste en effet sur le manque de recherches sur le cannabis médical. Et, pour l'instant, les institutions médicales ne perçoivent pas le cannabis médical comme une solution pérenne et efficace pour lutter contre l'addiction aux opioïdes.

La dépendance aux opioïdes est de plus en plus répandue dans le monde

La crise des opioïdes s’est empirée avec la pandémie de Covid-19. En 2020, les décès évitables liés aux opioïdes ont augmenté de plus de 40 % aux États-Unis. Selon les autorités du pays, plus de 550.000 américains sont morts à cause des opioïdes en 20 ans. Bien que la crise des opioïdes soit très présente sur le continent américain, y compris au Canada, c’est aussi un problème de santé publique qui s'aggrave dans de nombreux pays et en Europe.