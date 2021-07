Cannabis thérapeutique : «ses propriétés anticancéreuses ont été clairement démontrées chez l'homme»

Pourquoi docteur - Vous êtes l’un des plus grands spécialistes internationaux du cannabis médical. Quand et pourquoi avez-vous commencé vos recherches ?



Dr Franjo Grotenhermen - Je suis moi-même atteint d’une maladie chronique depuis 1990 qui m’empêche de pratiquer la médecine. Depuis la pose de ce diagnostic, j'ai cherché à relever de nouveaux défis.

J'ai abordé le sujet du cannabis thérapeutique pour la première fois en 1993, lorsque l’une de mes connaissances m'a demandé si je pouvais l'aider à se faire une opinion sur l’abus de chanvre. Utiliser le cannabis comme un médicament m’a tout de suite beaucoup intéressé, car j'ai pu constater assez rapidement qu'il avait un grand potentiel thérapeutique, même si la situation juridique en Allemagne ne permettait pas encore à l'époque son utilisation médicale. Puis, au printemps 1994, le livre Marijuana : The Forbidden Medicine a été traduit dans ma langue, et j'ai été invité par l'éditeur à écrire une contribution sur la situation en Allemagne.



- Vous venez de publier le livre "Cannabis contre cancer" chez Solanacee. Est-il prouvé que le cannabis a des propriétés anticancéreuses?

Oui. Plus d'une centaine d'études sur des animaux montrent que divers cannabinoïdes, y compris les cannabinoïdes naturels de la plante de cannabis (THC, CBD, CBG) et un certain nombre de cannabinoïdes synthétiques, ont des propriétés anticancéreuses. Il est également prouvé que les cannabinoïdes ont des effets anticancéreux chez l'homme.

Par exemple, selon une analyse de 34 études épidémiologiques sur la consommation de cannabis et le cancer, réalisée par le personnel du département des sciences biologiques de l'université d'Indiana South Bend aux États-Unis, le cannabis peut réduire le risque de cancer. Dans cette recherche, on peut voir que la consommation de cannabis augmentait légèrement le risque de cancer du testicule, mais cette augmentation n'était pas statistiquement significative. Pour tous les autres cancers, on a observé une tendance à une légère diminution du risque chez les consommateurs de cannabis. Je précise que cette tendance n'était statistiquement significative que pour les cancers de la tête et du cou. Les auteurs ont tout de même conclu : "l'analyse actuelle suggère que la consommation de cannabis aux États-Unis pourrait réduire le risque de cancer de 10% (RR méta-analytique=0,90)."



On manque de grandes études cliniques pouvant fournir des preuves concluantes sur le fait que les cannabinoïdes ont également leur place dans le traitement du cancer. Mais comme les malades du cancer ne peuvent pas attendre cette démonstration, je les utilise déjà, dans certains cas avec beaucoup de succès.



- La cannabis a-t-il des vertus thérapeutiques sur d’autres maladies ?

Le cannabis n’agit pas seulement sur le cancer. Il peut être utilisé encore plus efficacement pour soigner un large éventail d'affections, notamment les syndromes de douleur chronique, les troubles neurologiques et les troubles psychiatriques. En résumé, nous savons avec certitude que le cannabis est efficace sur la spasticité due à la SEP, la douleur neuropathique, la perte d'appétit avec perte de poids et les nausées ou les vomissements provoqués par la chimiothérapie du cancer.

- Un mot sur la sclérose en plaques ?

La thérapie par le cannabis ou le THC pour soigner la sclérose en plaques est l'une des prescriptions les mieux étudiées. L'extrait de cannabis Sativex de la société britannique GW Pharmaceuticals est autorisé en Allemagne et dans de nombreux autres pays de l'Union européenne pour le traitement de la spasticité chez les adultes atteints de sclérose en plaques. D'autres préparations de cannabis contenant du THC fonctionnent tout aussi bien.



Le THC et le CBD ayant des propriétés protectrices des nerfs et anti-inflammatoires, ils permettent aussi de ralentir la progression de la maladie (même si cette question n'a pas encore fait l'objet d’assez de recherche). De nombreux patients atteints de SEP utilisent également le cannabis pour traiter d'autres symptômes, notamment la douleur chronique et l'ataxie, c'est-à-dire les troubles de la coordination des mouvements.

- Comment est-ce que le cannabis impacte le corps humain ?

Dans les préparations de cannabis riches en THC, l'effet est principalement médié par ce THC. Le THC active les récepteurs cannabinoïdes situés sur et dans les cellules de presque tous les organes et tissus de l'organisme humain, notamment le cerveau, le tractus gastro-intestinal, le système immunitaire, la peau, les os, les poumons, le cœur, le système vasculaire et les voies urinaires.



L'activation du récepteur cannabinoïde-1 entraîne l'inhibition de l'activité d'autres neurotransmetteurs. Selon la cellule ou le tissu, cette activation déclenche des processus que nous percevons comme des effets du cannabis. Ainsi, l'activation des récepteurs cannabinoïdes-1 dans les circuits de contrôle de la douleur du cerveau peut conduire à la réduction de la douleur en diminuant l'activité des neurotransmetteurs qui, autrement, relaient les signaux de douleur. L'activation des récepteurs cannabinoïdes dans les zones du cerveau responsables du traitement des perceptions sensorielles, telles que le goût et la vision, entraîne des modifications de ces perceptions.



- Quels médicaments à base de cannabis peut-on aujourd’hui utiliser dans les pays qui les ont légalisés ?

Il existe différentes préparations. En Allemagne, il est possible d'acheter en pharmacie plus de 60 variétés de cannabis produites par différents fabricants, divers extraits de cannabis ainsi que des cannabinoïdes isolés (THC/dronabinol, CBD, nabilone). Aux États-Unis, l'éventail est beaucoup plus large.

La loi allemande sur les stupéfiants a encadré l’utilisation des médicaments contenant du THC. Selon celle-ci, elle est possible "si leur utilisation sur ou dans le corps humain ou animal est justifiée. En particulier, l'utilisation n'est pas justifiée si le but recherché peut être atteint par d'autres moyens." Le cannabis n'est donc pas forcément un médicament de premier choix. Cependant, il ne doit pas non plus toujours être le médicament de la dernière chance, surtout si la balance bénéfice-risque du cannabis est plus favorable que celle des médicaments classiques.



- Sous quelles formes sont-ils consommés ?



Les fleurs de cannabis sont généralement inhalées à l'aide d'un vaporisateur. Les extraits de cannabis sont principalement proposés sous forme de gouttes, de cannabinoïdes isolés en solution et éventuellement en gélules.



- Le cannabis thérapeutique peut-il engendrer des effets secondaires ?

Lorsque l'on prescrit des préparations contenant du THC, il faut d'abord tenir compte des contre-indications éventuelles. Il existe des contre-indications absolues, telles qu'une allergie à certains ingrédients ou la schizophrénie (même si certains patients atteints de schizophrénie réagissent très bien au cannabis en ce qui concerne leurs symptômes dits « négatifs »). Concernant la grossesse, les enfants et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires graves, il convient de procéder à une évaluation particulièrement minutieuse des risques et des avantages du cannabis thérapeutique.



Les principaux effets secondaires sont liés aux effets psychologiques (sédation, anxiété, panique, induction de la schizophrénie), aux effets cardiovasculaires (augmentation du rythme cardiaque, modification de la pression sanguine) et à la sécheresse buccale.



En outre, il faut tenir compte des interactions possibles avec d'autres médicaments. Cela concerne surtout le traitement de l'épilepsie avec de fortes doses de CBD, car elles peuvent affecter la concentration sanguine de certains autres médicaments antiépileptiques.



Ces principes de précaution sont les mêmes que ceux appliqués pour des médicaments classiques.



En 1999, l'Institut de médecine des États-Unis a réalisé une étude très connue sur la marijuana utilisée en tant que médicament, qui a révélé que les effets secondaires de la thérapie par le cannabis se situent dans la même fourchette que ceux d’autres médicaments traditionnels.

- Y a-t-il encore des incertitudes scientifiques concernant le cannabis thérapeutique ?

Nous connaissons très bien les effets secondaires du cannabis médical, bien mieux que ceux de la plupart des nouveaux médicaments mis sur le marché. Cependant, les études cliniques font encore défaut pour de nombreuses indications possibles.



- La France envisage la légalisation du cannabis médical et a lancé une grande étude sur la question. Est-ce une bonne chose à votre avis ?



C'est une bonne idée. Chaque pays doit trouver sa propre voie pour changer les choses. Aucun pays civilisé ne peut priver définitivement ses citoyens d'une option thérapeutique potentiellement efficace.



- Devrions-nous nous inspirer de l'Allemagne selon vous ?

La France peut effectivement s'inspirer des pays qui ont légalisé le cannabis médical, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, le Canada et Israël, pour n'en citer que quelques-uns. Mais il faut s’interroger : qu’est-ce qui se passe bien dans ces pays, et qu’est-ce qui pose problème ?



- En cas de légalisation en France, le cannabis médical pourrait-il être détourné vers un usage récréatif selon vous ?



Oui, mais tous les médicaments se retrouvent de toute façon sur le marché noir. C’est notamment le cas des opiacés, des amphétamines, des benzodiazépines, etc.

- Le marché des produits CBD est en plein essor en France. Voyez-vous cela comme une bonne chose ?

Le CBD a un grand potentiel médicinal et peut également être utilisé comme complément alimentaire. Il ne provoque pratiquement aucun effet secondaire à faible dose.

- Une majorité de Français (51%) se prononce aujourd’hui en faveur de la dépénalisation du cannabis récréatif. Que pensent les Allemands de cette volonté ?



Selon un récent sondage, moins de 40% des Allemands interrogés étaient favorables à la légalisation du cannabis récréatif. 82% sont en revanche en faveur du cannabis thérapeutique.