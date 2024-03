Cholestérol : les œufs ne seraient pas si mauvais que cela !

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les oeufs ne font pas grimper le taux de cholestérol.

En effet, les taux de cholestérol sur une période de 4 mois étaient similaires chez les personnes qui mangeaient 12 œufs enrichis par semaine par rapport à celles qui ne consommaient pas d'œufs.

Les scientifiques voudraient maintenant mener de nouvelles recherches plus approfondies et sur un échantillon plus important.

Les œufs ont la réputation d’être mauvais pour le cholestérol et la santé cardiaque. Mais elle ne serait pas du tout méritée selon une étude d’une équipe du Duke Clinical Research Institute de Durham qui sera présentée le 6 avril 2024 au congrès l'American College of Cardiology. Qu'il soit consommé dur, brouillé ou encore au plat, l’aliment ne fait pas grimper le taux de cholestérol.

12 œufs par semaine pendant 4 mois

Pour mesurer l’effet d’un régime riche en œufs sur le cœur, les chercheurs ont réuni 140 patients atteints ou à haut risque de maladie cardiovasculaire. Les participants ont été assignés au hasard à manger 12 œufs enrichis par semaine cuits de la manière qu'ils voulaient, ou à suivre un régime sans œufs (moins de deux par semaine) pendant quatre mois.

Le taux de bon cholestérol (HDL) et du mauvais cholestérol (LDL) ainsi que d'autres marqueurs de la santé cardiovasculaire ont été mesurés au début et à la fin de l’essai. L’analyse des résultats a montré une baisse de -0,64 mg/dL du bon cholestérol et de -3,14 mg/dL du mauvais dans le groupe des œufs enrichis. Par ailleurs, l’équipe a aussi remarqué une réduction numérique du cholestérol total, du nombre des particules LDL, d'un autre biomarqueur lipidique appelé apolipoprotéine B (apoB), de troponine de haute sensibilité (un marqueur de lésions cardiaques) et des scores de résistance à l'insuline dans le groupe des œufs enrichis ainsi qu’une hausse de la vitamine B.

Santé cardiaque : les œufs ne font pas grimper le cholestérol

Si les différences observées ne sont statistiquement pas significatives, les résultats montrent bien que consommer des œufs tous les jours n'a pas d'effet indésirable sur le cholestérol, selon les chercheurs. "Il s'agit d'une petite étude, mais elle nous rassure sur le fait que manger des œufs enrichis est acceptable en ce qui concerne les effets lipidiques sur quatre mois, même parmi une population à plus haut risque", explique Nina Nouhravesh du Duke Clinical Research Institute de Durham et auteure principale de l'étude.

Par ailleurs, les scientifiques voudraient mener de nouvelles recherches plus approfondies et sur un échantillon plus important, car "les analyses de sous-groupes ont révélé des augmentations numériques du cholestérol HDL et des réductions du cholestérol LDL chez les patients de 65 ans ou plus et ceux atteints de diabète dans le groupe des œufs enrichis".

Pourquoi les œufs ont mauvaise réputation ?

Les œufs sont une bonne source de protéines ainsi que de vitamine B12, D, A, E et K. D'où vient alors sa mauvaise réputation nutritionnelle ? Elle vient en partie du fait que les jaunes d'œuf contiennent du cholestérol. Mais la principale raison de cette association, selon les chercheurs, se trouve dans l’assiette. En effet, les œufs sont généralement accompagnés de produits qui ne sont pas bons pour le cœur comme le bacon, des viandes transformées, des toasts beurrés…