Oeufs : les 5 meilleures cuissons pour préserver la vitamine D

L'ESSENTIEL Comme la vitamine D n’est pas synthétisée par l’organisme, il est nécessaire de couvrir ses apports par le biais de l’alimentation.

Le jaune d’œuf fait notamment partie des aliments riches en vitamine D.

Une étude britannique a dévoilé les cinq méthodes de cuisson qui permettent de préserver au maximum la vitamine D.

Essentielle au bon fonctionnement du corps, la vitamine D participe à la minéralisation optimale des tissus (os, cartilage, dents), à une contraction musculaire efficace ainsi qu’à une bonne transmission nerveuse. Néanmoins, cette substance n’est pas synthétisée par l’organisme. Pour couvrir ses besoins, il est donc préconisé de s’exposer au soleil pendant quinze à vingt minutes par jour et/ou de consommer des aliments renfermant de la vitamine D (jaune d’œuf, poissons gras, chocolat noir, beurre...).

Vitamine D: laisser ses œufs à température ambiante permet de la préserver

Dans une récente étude, des chercheurs de l'université de Newcastle (Royaume-Uni) se sont intéressés à la vitamine D contenue dans le jaune d’œuf. Ils ont notamment observé que la manière de les conserver ainsi que de les cuire aurait une incidence sur la concentration de la vitamine D. Ces travaux ont été publiés dans la revue Foods et réalisés en partenariat avec la marque populaire Happy Egg Co.

Pour parvenir à cette conclusion, l’équipe a, dans un premier temps, examiné des œufs, enrichis en vitamine D, conservés dans un réfrigérateur ou posés sur le plan de travail de la cuisine. "Nous avons constaté que si vous voulez conserver une plus grande quantité de vitamine D, il vaut mieux garder les œufs hors du réfrigérateur à température ambiante, par exemple sur le plan de travail de la cuisine", a noté Tom Hill, auteur principal de l’étude et professeur de nutrition à l’université de Newcastle.

Comment bien cuire ses œufs pour conserver leur teneur en vitamine D ?

À la suite de ce premier test, les scientifiques ont cuit les œufs avant de les lyophiliser et de déterminer la teneur en vitamine D3 et en 25-hydroxyvitamine D3. Afin de mesurer la proportion de vitamine D restante dans les œufs cuits, ils ont utilisé la rétention réelle. Ils ont ensuite comparé leurs résultats avec la vitamine D initialement présente dans un poids donné de l'aliment avant la cuisson. Ce chiffre variait entre 78 % et 109 %.

D’après les conclusions de l’étude, les meilleurs modes de cuisson des œufs, conservés à température ambiante, qui permettaient de préserver les concentrations en vitamine D sont :