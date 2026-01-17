Cholestérol : pourquoi les statines provoquent des douleurs ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont identifié un mécanisme pouvant expliquer les douleurs et la faiblesse musculaires provoquées par la prise de statines chez certains patients.

Dans leurs travaux, ils montrent que certaines statines se fixent à une protéine clé du muscle, appelée le récepteur à la ryanodine, ce qui provoque une fuite anormale de calcium dans les cellules musculaires.

Ce phénomène peut affaiblir les muscles et perturber leur fonctionnement.

Malgré les bénéfices des statines, certains patients les abandonnent encore. En cause, les douleurs et la faiblesse musculaires que peuvent entraîner la prise de ces médicaments de référence contre l’excès de cholestérol. Des chercheurs de l’Université de Columbia, aux États-Unis, ont donc voulu comprendre le mécanisme pouvant expliquer ces effets secondaires. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Journal of Clinical Investigation.

Une fuite de calcium dans les cellules musculaires

"J'ai eu des patients à qui l'on avait prescrit des statines et qui ont refusé de les prendre en raison des effets secondaires, souligne Andrew Marks, l’un des auteurs, dans un communiqué. C'est la raison la plus fréquente d'arrêt du traitement, et c'est un problème bien réel qui nécessite une solution.” Pour identifier la raison de ces douleurs, les scientifiques ont travaillé sur des tissus musculaires. Ils ont utilisé la cryo-microscopie électronique, une technique d'imagerie puissante qui permet d'observer l’infiniment petit, pour étudier l’impact de ces médicaments sur le muscle.

Ainsi, ils ont découvert qu'une statine couramment prescrite, la simvastatine, se fixait à une protéine clé du muscle, appelée le récepteur à la ryanodine, ce qui provoque une fuite anormale de calcium - et donc une quantité trop importante - dans les cellules musculaires. Selon les chercheurs, c’est bien ce phénomène qui, chez les patients concernés par ces effets secondaires, affaiblit les muscles et perturbe leur fonctionnement normal.

"Il est peu probable que cette explication s'applique à toutes les personnes souffrant d'effets secondaires musculaires liés aux statines, mais même si elle n'en explique qu'une petite partie, cela représente un grand nombre de personnes que nous pourrions aider si nous parvenons à résoudre ce problème”, indique Andrew Marks.

Diminuer les effets secondaires des traitements

Grâce à cette découverte, les scientifiques espèrent un jour pouvoir réduire la faiblesse et les douleurs musculaires liées à la prise de statines. Pour cela, ils envisagent deux possibilités : soit la modification de la formule chimique des statines pour qu’elles ne se lient plus au récepteur de la ryanodine dans les cellules musculaires, soit en essayant de stopper la fuite de calcium. "Ces médicaments sont actuellement testés chez des personnes atteintes de maladies musculaires rares, conclut Andrew Marks. S'ils s'avèrent efficaces chez ces patients, nous pourrons les tester dans le cadre de myopathies induites par les statines.”